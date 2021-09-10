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В Сирии подорвали автомобиль с российскими военными

  • 10.09.2021, 7:32
  • 3,722
В Сирии подорвали автомобиль с российскими военными
архивное Фото: Reuters

Один военнослужащий погиб.

Российский военнослужащий погиб при подрыве автомобиля в провинции Хомс в Сирии. Взрыв произошел когда российская военная полиция проверяла маршрут прохождения гуманитарной колонны. Об этом «Коммерсант» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался»,— рассказали в ведомстве. Минобороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

В начале августа российские военные объявили о решении одной из самых острых гуманитарных проблем в Сирии — восстановлении водоснабжения в провинции Хасеке. Оно постоянно прерывалось из-за конфликта турецких властей с курдскими силами, контролирующими соседний район.

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