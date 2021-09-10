«Люди взбудоражены»: повышение налогов затронет почти всех белорусов 5 10.09.2021, 7:56

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Что известно об изменениях в Налоговом кодексе.

В Сеть попал проект изменений в Налоговый кодекс, которым предусмотрены существенные новшества по налогам. К примеру, для ИП могут отменить единый налог и упрощенное налогообложение. Также рассматривается возможность постепенно ликвидировать льготные сборы для ремесленников и владельцев агроусадеб (до этого — заметно поднять налоги). Среди других потенциальных новшеств — повысить налоги для живущих не по средствам. Судя по попавшему в Сеть проекту, в 2022 году также намерены поднять подоходный налог для сдающих в аренду квартиры и гаражи, ставки земельного налога, а также акцизы на табак и алкоголь, пишет zerkalo.io.

«Сразу оговоримся, что мы не можем со 100-процентной уверенностью утверждать о подлинности попавшего в Сеть законопроекта. Однако есть несколько косвенных подтверждений его достоверности.

По нашей информации, накануне возможные изменения в Налоговый кодекс обсуждали в правительстве. Документ появился в открытом доступе спустя несколько дней после этого», — отмечает издание.

Накануне лидер предпринимателей Анатолий Шумченко сообщил, что в Брестской области провели онлайн-конференцию, на которой обсуждали изменения в Налоговый кодекс. По его информации, с 2022 году для ИП хотят отменить упрощенную систему налогообложения, а с 2023-го — и единый налог. В попавшем в Сеть документе прописан именно такой вариант изменений для ИП. Напомним, в феврале этого года чиновники обсуждали, чтобы постепенно отменить для ипэшников единый налог и перевести их на упрощенную систему налогообложения, ставки по которой поднять до размера подоходного налога.

Что будет с упрощенным налогообложением и единым налогом для ИП и физлиц

Из числа плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения хотят убрать ИП, а также адвокатов, нотариусов, которые работают через бюро. По всей видимости, это могут сделать уже с 2022 года. Ранее предлагалось вместо «упрощенки» ввести ставку подоходного налога.

Справка. При упрощенной системе налогообложения предусмотрены две ставки — 5% (для ИП, которые не платят НДС) и 3% (те, кто платят НДС). Ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей — 16% от дохода.

Фактически разработанные предложения по ИП могут означать повышение для них налогов, для некоторых — до 16%.

С 2023 года, по всей видимости, может исчезнуть для ИП и некоторых физлиц также единый налог. Судя по попавшему в Сеть документу, намерены отредактировать 33-ю главу НК, в которой сейчас прописаны детали единого налога с ИП и иных физлиц. Информацию про единый налог уберут из этой главы (стоит полагать, что и сам сбор перестанет действовать), а появятся сведения про налог на профессиональный доход. Сейчас такого понятия в белорусском НК нет.

Плательщиками налога на профессиональный доход намерены признавать физлиц, которые не смогут привлекать наемных работников. Требования к ним, а также порядок их работы будет устанавливать президент. Объектом налогообложения признавать намерены доходы от реализации товаров, работ, услуг.

Бизнес-союзы, индивидуальные предприниматели, налоговые консультанты говорят, что «сейчас все взбудоражены» из-за возможных изменений в НК.

Тем временем в Минске по-прежнему не регистрируют новых ИП, услуга недоступна с 17 августа. В Мингорисполкоме поясняли ранее этом техническими причинами.

Что хотят изменить для владельцев агроусадеб и ремесленников

В проекте изменений в НК прописано, что с 2023 года хотят отменить сбор за осуществление ремесленной деятельности, а с 2024-го — сбор в сфере агроэкотуризма. При этом на 2022 год намерены поднять до 31 рублей в месяц за одну агроусадьбу. Такую же сумму нужно будет платить и за вторую усадьбу. Если новшества в итоге примут, разумеется.

Какими могут быть налоги для владельцев агроусадеб и ремесленников в случае отмены нынешних размеров сборов, пока неизвестно.

Сейчас налог для владельцев агроусадеб и ремесленников составляет одна базовая величина в год — 58 рублей. В последний раз его повышали с 1 января этого года. Ранее были планы повысить до 4 базовых — 116 рублей.

Могут поднять налоги для тех, кто живет не по средствам

В попавшем в Сеть документе прописано, что налог на превышение расходов над доходами могут поднять до 20%. Сейчас он составляет 16%. Его берут с суммы превышения.

Напомним, с июля 2017 года налоговики могут сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. Для этого налоговики присылают письменный запрос (требование о представлении декларации о доходах и имуществе). При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (сейчас это 7250 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

Какие еще налоги могут поднять

В 2022 году намерены повысить ставки подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду жилья, гаражи, машино-места. К примеру, в Минске налог за сдачу одной комнаты может вырасти со следующего года до 36,8 рубля (сейчас — 34,3 рубля), а в областных городах — до 34,5 рубля (сейчас — 32,2 рубля).

Ставки акцизов на алкоголь и сигареты также планируют поднять. К примеру, сигареты с фильтром хотят разбить на две группы по ставкам акциз (сейчас их 3). Так, сейчас ставка акциза на самые дорогие сигареты с фильтром составляют, а обсуждается поднять его до 86,36 рубля за 1000 штук (сейчас — 82,77 рубля).

Ставки земельного налога и на недвижимость тоже должны вырасти со следующего года. К примеру, средние ставки земельного налога по районам могут поднять примерно на 7,2%.

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