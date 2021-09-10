В Германии назвали Дальний Восток незаконно присоединенным к России 3 10.09.2021, 8:27

5,880

В Пекине об этом не забыли.

Журналист из Германии Петер Диттмар в своей статье для Die Welt заявил, что Россия в XIX веке незаконно присоединила к себе принадлежавшие Китаю земли на Дальнем Востоке.

Автор публикации изложил историю того, как некоторые части нынешнего Дальнего Востока перешли под контроль Российской империи, упомянув при этом имевшие место жестокости по отношению к местному населению. Также Диттмар возмутился установленным на Дальнем Востоке памятникам генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены эти территории. По его мнению, в Пекине об этом не забыли.

Кроме того, немецкий журналист обвинил советские власти в том, что они нарушили обещание, не вернув Китаю эти территории после того, как пришли к власти в 1917 году. Диттмар пишет, что правительство СССР вместо этого продолжило царскую политику «собирания русских земель», якобы насильственно присоединяя чужие территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».