Гиперинфляция белорусского образования 10.09.2021, 9:08

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Почему «перезагрузка» не поможет системе.

На «республиканском педагогическом совете» Лукашенко заявил о предстоящей «перезагрузке системы образования».

Впрочем, реформа вряд ли принесет какие-то серьезные изменения, считают известный педагог, репетитор Евгений Ливянт и педагог, сотрудник образовательного НКО Дмитрий Макарчук.

Своими сомнениями они поделились передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».

Дмитрий Макарчук, в частности, считает, что в ближайший год продолжится «медленное умирание по инерции» и «скатывание вниз».

— Бывает перезагрузка с обновлением операционной системы. А бывает и так: выдернул шнур из розетки и вставил обратно. Последний вариант нам не поможет, — сказал он.

Похожий прогноз и у Евгения Ливянта. По его мнению, если за пять лет нынешний министр образования так и не смог провести реформу, то и в дальнейшем такой необходимой «перезагрузки» тоже не будет. За это время, наоборот, многое было утрачено.

— Давайте вспомним загубленные белорусские гимназии, дававшие очень высокий уровень образования. Весной чуть не уничтожили белорусские лицеи, а это уже мировой уровень среднего образования, я не преувеличиваю. Поэтому я считаю, что Министерство образования с нынешним руководством ничего хорошего сделать не сможет, — сказал Евгений Ливянт.

Но педагог не теряет надежду.

— Несмотря на наш пессимизм, если бы у нас не было надежды, мы бы здесь не сидели и не выступали, мы бы не пытались ни до кого достучаться. Раз обсуждаем систему образования, значит, у нас еще есть надежда, что она может перезагрузиться с обновлениями, — сказал Ливянт.

Оба педагога уверены в необходимости срочной реформы образования в Беларуси. Ведь талантливые выпускники школ уезжают учиться за границу. Даже при низком проходном балле на педагогические специальности, вузы не добирают студентов.

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