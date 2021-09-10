Военный эксперт: Присутствие российских боевых частей в Беларуси финализировалось на данном этапе 10.09.2021, 9:23

иллюстрационное фото

Российские С-400 в Гродно и Су-30СМ в Барановичах заступили на боевое дежурство.

Военный эксперт Егор Лебедок прокомментировал сообщение Минобороны о том, совместном боевом дежурстве зенитных ракетных и авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России. Речь идет о недавно созданном учебно-боевом центре совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны двух стран.

— Сегодня на боевое дежурство заступили российские С-400 в Гродно и Су-30СМ в Барановичах, — пишет Егор Лебедок. — Тем самым, с учетом слов Лукашенко о том, что «возможно» для Беларуси приобретут С-400, цирк с приставкой «учебно-» стал очевидным.

Ранее можно было предполагать, что центры будут учебными, а боевая составляющая будет лишь как резерв (по аналогии с другими военными учебными центрами, которые в военное время преобразуются в боевые части), то сегодня стало окончательно понятно, что российское военное присутствие боевых частей в Беларуси финализировалось на данном этапе.

Забавно было читать аргумент некоторых военных, что Россия не поставит в 5 км от границы С-400 на боевое дежурство, мол, это комплекс серьезного значения, который окажется в пределах досягаемости ствольной артиллерии противника.

Во-первых, размещение С-400 — это больше не военный, а политический шаг на данном этапе. Суть его — расширить свое присутствие в Беларуси и создать дополнительный пункт проникновения, на котором можно дальше расширяться.

Во-вторых, С-400 — это не РЛС «Барановичи», по войне его можно переместить в другой район.

В-третьих, уязвим район лишь при внезапном нападении на территорию, при наступательной операции, где ближайшие средства поражения противника будут уничтожаться, в том числе тактическим десантом и авиацией под прикрытием этого комплекса, он уже не столь уязвим.

По-прежнему нет информации о статусе российских военнослужащих в УБЦ. Подчиняются они очевидно России. Поскольку их статус не определен, то даже из Соглашения о единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь не ясно кому они будут подчиняться в мирное время в случае необходимости уничтожения объекта.

Самое интересное будет, если РФ собьет самолет на территории Польши или Литвы, формально заявив об угрозе нападения, например. Получится Беларусь предоставила территорию для нанесения российского удара по территории Польши со всеми вытекающими.

Наличие российских С-400 вблизи белорусской границы расширяет перечень возможных провокаций, в том числе и по втягиванию Беларуси в региональный конфликт.

Постановка С-400 на боевое дежурство в день открытия активной фазы учений Запад-2021 весьма примечательна. Создали лишний способ напрячь соседей.

Хотя я ранее говорил, что пока эскалация не в интересах России из-за предвыборного периода и месяцок-другой есть время относительно спокойное.

Тем не менее, риск остается. Связан он может быть с падением рейтингов «Единой России», одним из лиц которой продвигают Шойгу. Для поднятия рейтинга — непосредственно перед выборами или после для отвода внимания от падения рейтинга — могут в очередной раз побряцать оружием, иные способы в виде поднятия пенсий и т.п. уже использовали. Хотя сам факт расширения военного присутствия в Беларуси — уже плюсик для властей РФ и «ЕР».

Наличие С-400 — это и способ дальнейшего расширения присутствия. Например, можно как в случае с российским узлом связи у нас в Вилейке — усилить комплексами РЭБ. Далее, для обеспечения безопасности от диверсионных групп можно прислать роту охраны и так далее.

В конечном счете, как в случае с российскими военными объектами в Киргизии в 2017 году, возможно объединение двух российских объектов у нас и этих учебно-боевых центров в единую российскую базу.

Кстати, никогда не видел смысла в различении российских военных объектов и военных баз — это все формалистика для правовой публицистики, важна лишь суть — нахождение российских войск. В тоже время эти центры могут быть и свернуты в скором времени, все зависит от торга Лукашенко и Путина.

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