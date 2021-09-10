«Два старца продолжают конкурс — кто кого на лафете обгонит» 1 10.09.2021, 12:11

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Фото: ТАСС

Сейчас важны активные действия белорусов: бастовать и отстаивать свои права могут все.

Визит Лукашенко должен был помочь кремлевскому старцу повысить рейтинг «Единой России» перед выборами, а совместная пресс-конференция (кстати, стало понятно, почему их не проводили раньше - не хотели позориться) расставила определенные акценты.

«Ник и Майк» пообщался в кулуарах. Результат плачевен. На рейтинг «ЕдРа» эта встреча не повлияет никак. И это по предварительным оценкам. Может вообще аукнуться в отрицательную сторону. Потому что про эти метаморфозы с интеграцией все слышат уже больше 20 лет, а меняются только вывески - СГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ЕАЭС и прочая хрень со словами союз или пространство, но не двигается ровным счетом ничего.

Но, конечно, в переговорах, это было не главное. Самое неприятное - унификация налоговой и денежно-кредитной системы. Чего вы думаете у Картофельного Лося вчера было такое «довольное» лицо?

Скидка на газ и небольшой кредит (хотя просили в 5 раз больше) - это в активе. А в пассиве ликвидация северно-белорусского оффшора.

Если из всей вчерашнее речи выкинуть отсылки к народам и государствам, то останется сама суть. Два старца, застрявшие ментально в прошлом веке и уже не пышущие здоровьем, продолжают конкурс: кто кого на лафете обгонит.

Бесспорно то, что без активных действий белорусов изменения не могут быть достигнуты никоим образом (если исключить вариант покорного ожидания смерти). Поэтому еще раз говорим о важности подготовки к забастовке всех слоев и всех профессий. Бастовать и отстаивать свои права могут все.

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