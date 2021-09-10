ЕС продлил индивидуальные санкции против властей РФ 10.09.2021, 14:56

Ограничения введены из-за незаконной аннексии Крыма.

Совет Европейского союза продлил индивидуальные санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма до 15 марта 2022 года. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте Совета.

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.

Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, впервые были введены 17 марта 2014 года.

Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2022 года, и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополь и действует до 23 июня 2022 года.

Список лиц и организаций, подпадающих под санкции, регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению Советом.

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