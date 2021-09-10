Анжелике Борис и Анджею Почобуту присуждена Полонийная премия 10.09.2021, 15:13

1,640

Премию вручал премьер-министр Польши.

XXX Экономический форум в Карпаче завершился торжественным гала-концертом, на котором были вручены три премии: Человек года 2020, специальный приз Экономического форума и Полонийная премия.

Награды получили, соответственно, премьер-министр Словении, общество Украины и лидеры Союза поляков Беларуси, пишет «Польское радио». Награды вручал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Награду от имени заключенных в тюрьме Анжелики Борыс и Анджея Почобута получили представительницы Союза Ирена Бернацкая и Мария Тишковская: «Я очень горжусь и одновременно очень тронута тем, что мы принимаем эту награду вместо Анжелики Борыс и Анджея Почобута. Активисты, патриоты, великие герои Польши держатся. Мы верим в то, что в скором времени они будут на свободе. Тогда мы еще торжественно вручим им их награду, которую они заслужили. Я призываю освободить Анжелику и господина Почобута, и всех политических заключенных. Жыве Беларусь! Да здравствует Польша!»

Ситуация в Беларуси была одной из главных тем XXX Экономического форума в Карпаче, где в течение трех дней участники мероприятия обсуждали, в частности, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, климатические изменения, европейский климатический пакт или программу «Польский порядок».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».