В Гомеле с выставки сбежали коровы 10.09.2021, 20:28

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Их ловили милиция и МЧС.

Две племенные коровы сбежали из загона на выставке в центре Гомеля, их удалось обнаружить сотрудникам милиции, об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Гомеле вечером 10 сентября, на фестивальной площадке «Мясмолфест» – мероприятие состоится в субботу, 11 сентября.

– Во время подготовки выставочных вольеров для крупного рогатого скота, расположенных возле Гомельского ледового дворца спорта, пропали две племенные коровы, – сообщили в УВД.

Как рассказали сотрудники местного сельхозпредприятия, коровы сбежали из вольера во время разгрузки.

Милиция и МЧС быстро обнаружили сбежавших животных, поймали и поместили обратно в загон.

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