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Германия, Польша и Франция подтвердили единый курс в отношении Лукашенко

  • 10.09.2021, 20:35
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Германия, Польша и Франция подтвердили единый курс в отношении Лукашенко

Глава МИД Германии назвал ситуацию в Беларуси позорным пятном посреди Европы.

Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции Хайко Мас, Збигнев Рау и Жан-Ив Ле Дриан подтвердили единый курс трех стран в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко. "Ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы. Лукашенко пытается установить в стране кладбищенское спокойствие, но мы не намерены смотреть на это сложа руки", - сказал Мас после встречи в Веймаре в пятницу, 10 сентября, передает DW.

Германский министр также осудил "абсолютно неприемлемое использование безвинных беженцев на внешних границах Евросоюза". Правительства Польши, Литвы и Латвии обвиняют Лукашенко в организованной отправке беженцев на границу ЕС. Глава МИД Польши Рау на встрече в Веймаре призвал к сплоченности и скоординированным действиям. "На фоне кризиса важно проявлять солидарность", - подчеркнул он.

Важность единого курса в отношении Беларуси

По словам Рау, Польша с обеспокоенностью следит за ситуацией в гражданском обществе Беларуси и попытками добиться абсолютной централизации власти в этой стране. Глава МИД Франции Ле Дриан также подчеркнул важность сотрудничества в политике в отношении Беларуси.

Встреча трех министров проходила в городе Веймаре в федеральной земле Тюрингия, где в 1991 году тогдашние главы МИД Германии, Франции и Польши Ганс-Дитрих Геншер, Ролан Дюма и Кшиштоф Скубишевский создали так называемый Веймарский треугольник, чтобы преодолеть разделение в Европе и сплотить три государства.

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