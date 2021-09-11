Сванидзе: Сравнение с талибами в устах Путина очень болезненно для Лукашенко 11.09.2021, 14:28

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Президент России показал, что отношения между Минском и Москвой сложные.

Известный российский журналист Николай Сванидзе прокомментировал прошедшую встречу в Кремле. В ответ на реплику журналиста «Эха Москвы», что в этот раз между Путиным и Лукашенко не было никаких конфликтов, он отметил:

— Я не согласен. Потому что когда я смотрел пресс-конференцию, у меня возникло другое впечатление. Потому что когда Лукашенко говорил, Путин какие-то звуки издавал.

Чего-то ухмылка какая-то бороздила его лицо. Какие-то звуки были. Крякал он или что-то, хмыкал. И у меня не было ощущения полной поддержки. Это, во-первых.

Во-вторых, я извиняюсь, Путин сравнил Лукашенко с талибами. Запрещенными в РФ. Путин сравнил вроде бы в пользу Лукашенко. Что Лукашенко лучше, чем талибы. Но знаете, это как старая русская пословица: незваный гость хуже татарина. Сразу оговорюсь, что она очень старая имеется в виду, конечно, не этнический татарин, а татарский набег.

Так или иначе, сравнение Лукашенко с талибами в устах Путина я думаю, что вряд ли польстило Александру Григорьевичу. Я думаю, что отношения очень сложные. Крайне сложные. Симпатии там нет, никакого тепла там нет.

На вопрос, почему переговоры и все взаимоотношения Лукашенко и Путина не похожи на нормальные переговоры двух президентов, он отметил:

― Потому что это два человека, которые черти сколько лет сидят у власти. Два человека, которых обвиняют фактически в узурпации власти. Два человека, очень далекие от демократических представлений о власти. В этом смысле они похожи. А так они очень не похожи. Они друг другу не симпатизируют. Но вынуждены друг на друга опираться и друг друга поддерживать. Поэтому них такие очень странные переговоры. Не переговоры Меркель с Байденом. Совершенно другая ситуация.

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