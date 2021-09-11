Вывоз леса из России взлетел на фоне пожаров в Якутии 11.09.2021, 15:18

В пепел превратились лесные массивы на территории, которая могла бы уместить всю Грецию.

Вывоз леса из России продолжает ускоряться по мере того, как приближается срок введения запрета на экспорт необработанной древесины.

В июле объемы вывоза леса-кругляка подскочили на 29,3%, следует из статистики Федеральной таможенной службы.

За месяц на экспорт было отправлено 1,778 миллиона тонн дерева таможенным кодом 4403, под который попадает древесина без обработки. В денежном выражении экспорт достиг 116,5 млн долларов и на 19,1% превысил доходы июля-2020.

Объемы вывоза «лесоматериалов полученных распиловкой или расщеплением» (код 4407), напротив, сократились на 26,7%, до 1,608 млн тонн. Однако резкий рост цен на лесоматериалы компенсировал сокращение физического экспорта: доходы по итогам июля даже выросли - на 10,8%, до 772 млн долларов (+10,8%).

За 7 месяцев экспорт необработанного леса из России достиг 8,9 миллиона тонн, на 11,7% превысив прошлогодний уровень. Лесоматериалов было вывезено еще больше - 10,7 млн тонн (-3,1%). В сумме это принесло экспортерам 4,15 миллиарда долларов.

Резкий рост вывоза леса таможня зафиксировала на старте сезона летних пожаров, который в этом году побил все доступные рекорды. По оценке GreenPeace Russia к началу осени общая площадь, пройденная огнем, достигла 17,5 млн гектаров и стала беспрецедентной за всю историю данных.

В пепел превратились лесные массивы на территории, которая могла бы уместить всю Грецию (131,9 тысячи кв км), четыре Дании (43 тысячи кв км) или половину ФРГ (357 тысяч кв км).

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