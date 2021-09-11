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Tesla изобрела лазерные дворники

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  • 11.09.2021, 17:29
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Tesla изобрела лазерные дворники

Устройство работает автоматически и не требует действий от пользователя.

Tesla запатентовала лазерные дворники для своих автомобилей. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Упоминание изобретения обнаружили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Специалисты компании назвали устройство «импульсно-лазерной системой очистки от мусора». Устройство устанавливается в нише над капотом и представляет собой выпускающую лазерные лучи установку. Система работает интеллектуально: при обнаружении загрязнения она направит параллельно поверхности лобового стекла луч, который буквально сожжет грязь.

Инженеры назвали основным преимуществом подобной системы полную автономность — устройство работает автоматически и не требует действий от пользователя. Также традиционные дворники, по словам специалистов, своим движением отвлекают водителя от дороги. Однако выпускаемый лазер может быть опасным для человека, поэтому очистка происходит лишь в том случае, когда поблизости с машиной нет людей.

По словам инженеров американской компании, встроенные в автомобиль диоды настолько мощные, что испускаемые ими лучи эффективно уничтожают загрязнения. В качестве примера приводится птичий помет, который лазеры убирают за считанные секунды. Журналисты отметили, что патент был подан 10 мая 2019 года, однако заявка была зарегистрирована только в сентябре 2021-го.

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