В небе над Манхэттеном появились два мощных луча света
- 12.09.2021, 8:04
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Лучи расположены недалеко от Национального мемориала 11 сентября и образованы при помощи 88 прожекторов.
Два мощных голубых луча света поднялись в небо над Нью-Йорком, символизируя разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра, передает РИА Новости.
Акция под названием Tribute in light (Дань памяти в свете) проводится ежегодно в это время с 2002 года. Лучи расположены в 120 метрах от Национального мемориала 11 сентября и образованы при помощи 88 прожекторов.
Сейчас можно наблюдать, как попадая в них, в голубой цвет окрашиваются пролетающие птицы.
Туристы и жители Нью-Йорка сейчас активно фотографируются на фоне двух световых колонн, упирающихся в ночное небо.
20 лет назад 19 террористов Аль-Каиды захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаку на Соединенные Штаты Америки. Два самолета были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.