Меркель выступила с жестким заявлением в адрес Лукашенко 3 12.09.2021, 8:08

8,768

Канцлер Германии обвинила режим в гибридных атаках.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обвинила Беларусь в так называемых гибридных атаках на страны ЕС. В ходе визита в Польшу Меркель призвала в субботу, 11 сентября, белорусские власти прекратить переправлять мигрантов через границу в ЕС. По ее словам, о мигрантах должны позаботиться международные организации, и прежде всего Беларусь должна быть готова к этому, сообщает dw.com.

Глава германского правительства подвергла критике то, что "беззащитных людей из других регионов используют" для осуществления гибридных атак. Меркель указала, что говорила об этом президенту России Владимиру Путину, который считается союзником белорусского правителя Александра Лукашенко. "Я считаю совершенно неприемлемым проведение таких гибридных атак за счет отдельных людей" - сказала Меркель.

Власти в Минске обвиняют в том, что они целенаправленно привозят мигрантов, в частности, из Ирака, чтобы затем отправить их в ЕС через границу с Литвой и Польшей. Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните заявила 9 сентября о 3000 перебравшихся из Беларуси нелегалах.

Предотвратить использование энергоносителей для гибридной войны

Коснувшись темы критикуемого Варшавой газопровода "Северный поток - 2", Меркель подчеркнула, что Берлин и Вашингтон договорились как можно скорее добиться от России обязательства продолжить поставки газа через Украину после 2024 года. По ее мнению, это обязательство необходимо для того, чтобы энергоносители нельзя было "использовать для гибридной войны". При этом канцлер ФРГ признала, что понимает озабоченность Киева в связи со строительством трубопровода, из-за которого Польша и Украина, в частности, опасаются потерять свое значение в качестве стран-транзитеров российского природного газа в Центральную Европу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий согласился, что соглашения между США, Германией и Украиной являются стратегически очень важными. "Гарантии транзита газа через Украину уменьшают возможность политического или ценового шантажа со стороны России", - отметил он после переговоров с Меркель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».