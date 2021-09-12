В России на треть обвалились запасы нефти 1 12.09.2021, 8:27

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Поставки за рубеж тоже сократились.

Запасы сырой нефти в России с 2010 по 2020 год упали почти на треть. Об этом говорится в проекте доклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год.

В первую половину десятилетия резервы нефти составляли около 30 миллиардов тонн, затем — около 20 миллиардов. Запасы газа сократились за десять лет на 27 процентов. До 2015 года они были у отметки 70 триллионов кубометров, а уже со следующего года упали до 50 триллионов. В 2020 году запасы составили 49,2 триллиона. Количество угля в хранилищах за это время практически не изменилось (около 275 миллиардов тонн).

Поставки нефти из России за рубеж в июле упали на 13,6 процента в денежном выражении по сравнению с июнем. Физический экспорт нефти сократился на 18,2 процента в месячном выражении и на 6,1 процента в годовом (до 18,555 миллиона тонн).

Доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе-июле снизились на 11,7 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года (до 4,351 миллиарда долларов).

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