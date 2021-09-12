Политолог: Лукашенко может подписать хоть «интеграцию» с Марсом или Юпитером 6 12.09.2021, 9:35

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Андрей Суздальцев

Диктатор настолько ослаб, что фактически обнулился.

Российский политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал для «Голоса Америки» очередную встречу Путина с Лукашенко.

Эксперт считает, что на деле стороны никакого компромисса в результате переговоров не достигли. По его мнению, это подтверждает то, что Лукашенко уезжает из Москвы фактически без тех денег, на которые он рассчитывал. «А Лукашенко всегда приезжает в Россию только за деньгами, – утверждает собеседник «Голоса Америки». – Согласование «союзных программ» потому с таким скрипом и шло, что для Лукашенко это было поводом потребовать деньги. А в этот раз он о них даже не заикнулся, более того, сказал, что кредитов у России просить не будет. Видимо, с ним была проведена определенная работа. Путин, который является ярым сторонником интеграции, исходил из того, что Лукашенко сейчас ослаб после практически народного восстания в августе-ноябре прошлого года, деваться ему некуда».

Андрей Суздальцев также обратил внимание на растянутую до декабря «церемониальную процедуру» оформления согласованных двумя правителями договоренностей.

«Я вообще недоверчиво отношусь к процессу интеграции. Четверть века прошло с ее начала, выросло два поколения. Чиновники на этом пиарятся, делают карьеру, зарабатывают деньги, а воз и ныне там. По моему мнению, Лукашенко может подписать что угодно – хоть интеграцию с Марсом или Юпитером», – подытожил политолог.

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