Ученые назвали один из лучших витаминов для омоложения после 40 лет 12.09.2021, 10:02

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Названы продукты, в которых он содержится.

Западные специалисты в области антиэйдж-терапии называют биотин, одним из лучших витаминов, помогающих сопротивляться старению.

Ученые считают его «пока еще малоизвестным, но очень перспективным» средством омоложения, пишет u-news.com.ua.

Биотин - это витамин группы B, также называемый витамином H. Он помогает организму усваивать углеводы, жиры, белки и преобразовывать их в энергию.

Благодаря биотину улучшаются многие функции внутренних систем.

Так, биотин помогает уменьшить концентрацию вредного холестерина, стимулирует процессы обмена веществ, работу надпочечников и щитовидной железы. Кроме того, исследование показало, что биотин в сочетании с хромом помогает людям с лишним весом контролировать уровень сахара в крови и защищает от развития толерантности к инсулину.

Следствием того, что под действием биотина активизируется работа организма, становятся позитивные изменения во внешнем облике, отмечают эксперты. Например, у женщин улучшается состояние кожи и волос, что производит эффект моложавости.

Этот витамин содержится в сельди, сардинах, тунце, форели, авокадо, моркови, миндале, яичных желтках и ягодах.

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