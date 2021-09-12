Мощный смерч прошел у берегов Сочи
- 12.09.2021, 13:36
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Смерч образовался на границе грозовых облаков в море.
Мощный смерч прошел у берегов российского города Сочи. Смерч сняли на видео ранним утром 12 сентября жители курорта, сообщает kubnews.ru.
Смерч образовался на границе грозовых облаков далеко в море, но успел подойти к берегу. Воронку, которая двигалась вдоль суши рано утром 12 сентября, сняли на видео местные жители из окна своего дома. Обошлось без происшествий. На пляж смерч не вышел - он распался.
- У природы нет плохой погоды, - подписал в соцсети снимки очевидец явления.
Напомним, недавно мощный смерч вышел на пляж в Сочи. Вечером 1 сентября в Кудепсте воронка добралась до берега и подняла в воздух лежаки и зонтики. Никто из отдыхающих и сотрудников пляжа не пострадал.
В тот день жители и гости города наблюдали три смерча с разницей в несколько часов у берегов курорта.