Политолог: В риторике Лукашенко слышна растерянность и неуверенность 13.09.2021, 16:10

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фото: getty images

Диктатор не может сформулировать какую-то концепцию.

Посещая военное учение «Запад-2021» под Барановичами Александр Лукашенко вступил в заочную полемику с Западом. С одной стороны он призывал к решению миграционного кризиса, с другой – говорил, что не будет разговаривать до той поры, пока не снимут «безмозглые» санкции.

Что же на самом деле стояло за словами белорусского правителя? Об этом «Филин» спросил у политолога, директора Института «Политическая сфера» Андрея Казакевича.

— Мне кажется, это очень хорошо отражает политическую пустоту Александра Лукашенко, и невозможность сформулировать какую-то концепцию. Это желание остаться в своей реальности, где он может навязывать волю не только внутри страны, но и за рубежом.

При этом он все-таки понимает, что серьезных механизмов для влияния на политику ЕС у него практически нет. Также это отражает растерянность, в которую он попал. Сказанное на полигоне, не очень похоже на приглашение к диалогу, по крайней мере, если это не будет подкреплено другими действиями.

Возможно, тезис о том, что он не будет говорить с Западом, пока не снимут санкции, был направлен на российскую аудиторию, там такое любят.

Но все же мне кажется, что основная причина – растерянность и неуверенность насчет того, что же делать в этом направлении.

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