Звезды белорусского спорта призвали к забастовке 2 14.09.2021, 7:43

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фото: ТАСС

Бастовать могут все.

Звезды белорусского спорта поддержали забастовочное движение и призвали белорусов готовиться к страйку.

Свободные спортсмены SOS_BY и Фонд спортивной солидарности выступили с заявлением:

— Белорусы, уже год мы движемся к одной цели и хотим быть свободными, но почему-то надеемся, что эту свободу нам организует кто-то другой.

Александра Герасименя, белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы:

— В спорте, когда мы выходим на площадку, арену или стадион, мы можем рассчитывать только на себя. Мы знаем, что рядом находятся наши товарищи по команде, их отвага, сила. Тренер и его подсказки, наши близкие, их вера. Но победу всегда добываешь сам — своими действиями.

Елена Левченко, бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу:

— Свободные спортсмены SOS_BY и Фонд спортивной солидарности присоединяются к забастовочному движению. В соответствии со статьей 41 Конституции Беларуси граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая, в том числе и право на забастовку.

Мы будем бастовать и призываем каждого присоединиться!

Екатерина Снытина, экс-капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы:

— Мы видим, что Лукашенко не собирается уходить, а продолжает сидеть на шее у народа. Цель забастовки — восстановление справедливости и законности, освобождение невиновных людей из тюрем, защита наших прав на безопасный труд и достойную оплату. Бастовать могут все: заводчане, врачи, учителя, работники транспорта, сотрудники частных компаний, ИПшники и, конечно, спортсмены.

Константин Яковлев, главный тренер гандбольного клуба «Витязь»:

— Бастовать должен каждый! Сейчас это единственный безопасный и самый эффективный способ борьбы с диктатурой. Лукашенко должен уйти, хватит ему служить, хватит его кормить, хватит зарабатывать ему деньги, хватит спонсировать насилие.

Артур Удрис, бронзовый призер клубного чемпионата мира по волейболу:

— Режим выдергивает «несогласных» по одному. Устраивает показательные пытки и ему это на руку. А вот чего на самом деле боится режим, так это массовых забастовок. Потому что не знает, что с ними делать. Массовость гарантирует безопасность. У этой системы нет такого количества наручников. Всю страну не уволишь за прогулы.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр в десятиборье:

— Белорусы, если не мы сами и если не сейчас, то никто и никогда нас не освободит! Перемены — это наш выбор и наша ответственность. Готовимся к забастовке всей страной. Нас больше!

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