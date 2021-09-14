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Санкции действуют: «Беларуськалий» второй месяц подряд не может заплатить подрядчикам

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  • 14.09.2021, 11:19
  • 10,402
Санкции действуют: «Беларуськалий» второй месяц подряд не может заплатить подрядчикам

Такого не было с 1996 года.

Телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» получил важную информацию от подписчиков о ситуации в Солигорске:

«ОАО «Беларуськалий» второй месяц не рассчитывается с подрядчиками по оказанию услуг. Подрядные фирмы просели по оплатам. Задержка зарплат. Все скрывают данную проблему. Но ИП и ООО, которые работают в Солигорске, говорят что с 1996 года такого не было. Все пребывают в небольшом шоке. Многие подумывают о закрытии.

Совещания проходят на повышенных тонах. Подрядчики нервничают и переживают за заработанные деньги».

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