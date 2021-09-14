Новый вид: на севере Беларуси обнаружили «синюю птицу» 4 14.09.2021, 11:58

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Фото: Wikipedia

Раньше она встречалась только в Финляндии и российской тайге.

Только недавно Интернет облетела весть об орлане-долгохвосте, который стал новым видом птиц для Беларуси, как 14 сентября орнитолог Денис Китель сообщил об очередной «новенькой», которая пополнит национальный список орнитофауны, сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Для Дениса это уже седьмой вид птиц, новый для Беларуси. Счастливое число — и «счастливая птичка», долгожданная синехвостка. В соседних с нами странах этот северный вид уже наблюдали, но Беларусь птица облетала более 150 лет — примерно столько лет в нашей стране ведутся систематические наблюдения.

Первую для страны синехвостку отловили на волонтерском летнике на станции кольцевания «Сосновый бор» в Россонскио районе на Витебщине.

— Мы уже второй год пытаемся поймать синехвостку, ведь тенденция в Европе была понятна, что их становится больше, что они летят в Европу, — говорит Денис Китель. — Просто нужно было дождаться. Мои друзья из Финляндии прислали голос, на который хорошо реагируют синехвостки. В прошлом году я больше 20 дней ставил этот голос — ничего не получилось. А в этом году с 5 сентября каждую ночь ставим, и за 10 дней удалось поймать и окольцевать этот вид.

Синехвостка гнездится в тайге на севере Финляндии и России до самой Японии, а зимовать летит обычно в Южно-Восточную Азию.

Этот год был очень удачным для синехвосток в Финляндии — вывелось много птенцов, возможно, поэтому Беларуси именно в этом году повезло на этот вид. Эта птица любит еловые и сосновые леса — если вы бываете там, наблюдайте внимательно за птицами, может быть, вам посчастливится увидеть этот скрытный красивый вид.

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