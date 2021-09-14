Ватикан назначил нового главу Католического костела в Беларуси 1 14.09.2021, 13:20

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Юзеф Станевский

Епископ Гродненской епархии сменил на этом посту Тадеуша Кондрусевича.

Как сообщает пресс-служба Ватикана, назначен новый архиепископ Минско-Могилевской архиепархии, им стал Юзеф Станевский, являющийся вспомогательным епископом Гродненской епархии.

После отставки 3 января архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением 75-летнего возраста, временным апостольским администратором являлся епископ Казимир Великоселец.

Юзеф Станевский родился в 1969 году в деревне Заневичи под Гродно, учился в военно-технической академии, в Гродненской духовной семинарии, в Люблинском католическом университете в Польше, где получил степень магистра канонического права, защитив работу на тему «Процессуальные права сторон в случае аннулирования брака». Рукоположен в священники в 1995 году. С 2005 года являлся ректором Высшей духовной семинарии в Гродно.

29 ноября 2013 года Папа Франциск назначил кс. Юзефа Станевского вспомогательным епископом Гродненской епархии с титутулом епархии Tabaicara, епископское посвящение получил 1 февраля 2014 года. З июня 2015 года - Генеральный секретарь Конференции Католических епископов Беларуси.

13 августа 2020 года в своем блоге епископ Юзеф Станевский сравнил происходящее в Беларуси с братоубийством Каином Авеля: «Что МЫ делаем с сыновьями и дочерьми нашей Матери-Беларуси?».

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