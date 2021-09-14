Прощай, валюта!

Белорусским госбанкам закрыли счета в Европе.

Белорусская банковская система ощутила на себе тяжелую поступь европейских и американских санкций, введенных летом в ответ на репрессии и принудительную посадку рейса Ryanair.

Европейские банки начали массово закрывать для белорусских «госов» корреспондентские счета в долларах и евро, без которых провести операции в двух ключевых мировых валютах невозможно.

На прошлой неделе корсчета Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка закрыл Deutcsche Bank - ключевой банк-корреспондент для государственных кредитных организаций республики, пишет finanz.ru в обзорной статье.

Белагропромбанк - один из трех банков, попавших под санкции ЕС, - лишился корреспондентских отношений не только с Deutsche, но и со всеми европейскими коллегами, включая германские Commerzbank, DZ Bank, итальянский Unione di Banche Itаliane и польский PKO Bank.

От валютных операций в адрес Белагропромбанка отказались даже российские «госы», включая Сбер, ВТБ и Россельхозбанк.

Аналогичная ситуация сложилась в Беларусбанке и Белинвестбанке, которые также попали в санкционный список ЕС.

Две тонкие ниточки, на которых держится государственный банковский сектор и которые могут в любой момент оборваться, - это европейская "дочка" ВТБ (проводит операции для Беларусбанка) и московский ТКБ Банк, который держит счета в евро для Белагропромбанка.

Изоляция от мировой валютной системы уже ударила по белорусскому бизнесу. Движение валюты возможно технически через «маленькие аэродромы» в виде малых белорусских и маргинальных российских банков, но это все очень затрудняет выполнение существующих контрактов и ставит под угрозу новые, пожаловался один из предпринимателей.

«Раньше промедление платежа на три дня считалось скандалом, сейчас уже две недели - это как бы норма, потому что деньги обходят полмира, чтобы дойти куда надо», - говорит он, добавляя, что частный сектор, вероятно, будет переходить в другие банки или искать возможности через соседние страны.

Евросоюз, напомним, 24 июня объявил о введении экономических санкций против режима Александра Лукашенко за «серьезные нарушения прав человека», «жестокое подавление гражданского общества», а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, которую Запад квалифицировал как воздушное пиратство.

Под санкции, запрещающие предоставлять финансирование на срок больше 90 дней, попали все белорусские банки с долей государства больше 50%, а также отдельно - дочерние структуры Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

Лукашенко, комментируя решение ЕС, заявил, что санкции означают «бессилие» и призвал доказать это на практике «мерзавцам по ту сторону границы».

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