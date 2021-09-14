Беларусь больше не сможет производить целый ряд сигарет 16 14.09.2021, 17:38

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Крупнейшая табачная компания Великобритании прекратила работать с «Неманом».

British-American Tobacco прекращает все отношения с Гродненской табачной фабрикой «Неман».

Профессиональный союз белорусов Великобритании (PUBB) сообщает, что крупнейшая британская табачная компания British American Tobacco прекратила все отношения с гродненской табачной фабрикой «Неман». Это BAT подтвердили в своем пресс-релизе в ответ на очередное обращение Профессионального союза белорусов Великобритании.

«BAT приостановила свою деятельность с GTF Neman и в настоящее время не заказывает производство своей продукции на этом заводе», - говорится в комментарии BAT для iNews.

Отмечается, что теперь Беларусь больше не сможет производить сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Lucky Strike, Rothmans, Pall Mall, Camel.

Решение British American Tobacco об официальном прекращении производства сигарет под своим брендом на фабрике «Неман» связано с санкциями Великобритании против режима.

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