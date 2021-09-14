Ученые воссоздали лицо неандертальца Крейна 3 14.09.2021, 19:13

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Он жил 50−70 тысяч лет назад.

В Нидерландах воссоздали облик неандертальца, известного как Крейн. Он жил 50−70 тысяч лет назад на территории Доггерленда — ныне затонувшего участка суши, который соединял голландское побережье с Британией.

#NIEUWS De eerste Neanderthaler van Nederland heeft nu een gezicht. De gebroeders Kennis, wereldberoemde ‘paleo-artists’, interpreteerden de verschillende kenmerken van deze en andere Neanderthalerschedels tot het gezicht van #Krijn. Lees verder: https://t.co/DdKdy8chO3 pic.twitter.com/Z9jP5ccGgB — Rijksmuseum van Oudheden (@RM_Oudheden) September 6, 2021

Небольшой фрагмент черепа доисторического «европейца» был найден в в начале 2000-х палеонтологом-любителем Люком Антонисом в Северном море во время работ по углублению дна. Он экспонируется в Национальном музее древностей. Над реконструкцией лица неандертальца работали два всемирно известных палеохудожника — братья Кеннис.

Исследователи установили, что Крейн был упитанным молодым человеком с заметной шишкой над правым глазом — очевидно, доброкачественной опухолью. Крейн ел в основном мясо, показали анализы его останков.

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