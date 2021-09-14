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Ученые воссоздали лицо неандертальца Крейна

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  • 14.09.2021, 19:13
  • 1,796
Ученые воссоздали лицо неандертальца Крейна

Он жил 50−70 тысяч лет назад.

В Нидерландах воссоздали облик неандертальца, известного как Крейн. Он жил 50−70 тысяч лет назад на территории Доггерленда — ныне затонувшего участка суши, который соединял голландское побережье с Британией.

Небольшой фрагмент черепа доисторического «европейца» был найден в в начале 2000-х палеонтологом-любителем Люком Антонисом в Северном море во время работ по углублению дна. Он экспонируется в Национальном музее древностей. Над реконструкцией лица неандертальца работали два всемирно известных палеохудожника — братья Кеннис.

Исследователи установили, что Крейн был упитанным молодым человеком с заметной шишкой над правым глазом — очевидно, доброкачественной опухолью. Крейн ел в основном мясо, показали анализы его останков.

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