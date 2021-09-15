Получены изображения древних ландшафтов под Северным морем 15.09.2021, 12:05

Ученые смогли обнаружить даже скрытые русла рек.

Впечатляющие трехмерные изображений древних ландшафтов под Северным морем были обнаружены с помощью технологии трехмерного сейсмического отражения. Эта технология позволяет получить изображения морского дна с высочайшей детализацией, пишет «Вокруг света».

Ученым впервые удалось увидеть на морском дне огромные каналы, каждый из которых в 10 раз шире реки Темзы. Эти древние ландшафты сформировались под обширными ледяными шапками, покрывавшими большую часть Великобритании и Западной Европы тысячи и миллионы лет назад. Эти древние структуры позволяют понять, как ледяные щиты реагируют на изменения климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

Международной команде специалистов удалось идентифицировать многочисленные так называемые туннельные долины, погребенные на сотни метров под морским дном в Северном море. Они представляют собой остатки огромных рек, которые во время ледниковых периодов становились своего рода «водопроводной системой» древних ледниковых щитов, поскольку таяли в ответ на повышение температуры воздуха.

Фото: Eurekalert!

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