Получены изображения древних ландшафтов под Северным морем
- 15.09.2021, 12:05
Ученые смогли обнаружить даже скрытые русла рек.
Впечатляющие трехмерные изображений древних ландшафтов под Северным морем были обнаружены с помощью технологии трехмерного сейсмического отражения. Эта технология позволяет получить изображения морского дна с высочайшей детализацией, пишет «Вокруг света».
Ученым впервые удалось увидеть на морском дне огромные каналы, каждый из которых в 10 раз шире реки Темзы. Эти древние ландшафты сформировались под обширными ледяными шапками, покрывавшими большую часть Великобритании и Западной Европы тысячи и миллионы лет назад. Эти древние структуры позволяют понять, как ледяные щиты реагируют на изменения климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.
Международной команде специалистов удалось идентифицировать многочисленные так называемые туннельные долины, погребенные на сотни метров под морским дном в Северном море. Они представляют собой остатки огромных рек, которые во время ледниковых периодов становились своего рода «водопроводной системой» древних ледниковых щитов, поскольку таяли в ответ на повышение температуры воздуха.