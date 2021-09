Раскрыта тайна черных тигров из биологического парка Нанкандан 2 15.09.2021, 14:19

Эти животные достаточно сильно отличаются от сородичей.

Специалисты из США и Индии занимались исследованием популяции тигров, которые на сегодняшний день изолированы из биологического парка Нанкандан. Эти животные достаточно сильно отличаются от других тигров и имеют более интересный внешний вид.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод — planetanovosti.com).

Примерно 50 лет назад появились сообщения о том, что начали встречаться «черные» тигры. Полоски у этих животных были достаточно широкими и сливались, поэтому казалось, что шкура не рыжего, а черного цвета. Данные тигры проживали на территории заповедника, поэтому не могло произойти скрещивания с представителями другой популяции. Спустя некоторое время смотрители заповедника начали беспокоиться, ведь популяция тигров стала уменьшаться. Причиной этого стали связи между близкими родственниками.

Специалисты провели анализ генома черных тигров и результаты затем сравнили с животными с других популяций. Они установили причину, по которой полоски на шкурах заметно отличаются. Такое необычное отклонение вызвано рецессивным одиночным нуклеотидом, который является ответственным за цвет шерсти и ее структуру у семейства кошачьих.

Во время исследования удалось установить, что примерно 58% всех тигров, которые проживают в заповеднике Нанкандан, имеют генетическую предрасположенность к тому, чтобы их шерсть была преимущественно черной. Интересным фактом является то, что за пределами парка не удалось найти хищника, который имел бы подобную мутацию.

