Валовый внешний долг Беларуси достиг 42,27 млрд долларов 6 15.09.2021, 18:37

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Фото: tut.by

За квартал он вырос на 1,22 млрд долларов.

Валовый внешний долг Беларуси на 1 июля составил 42,27 млрд долларов. За квартал он вырос на 1,22 млрд долларов, свидетельствуют данные Нацбанка.

Государственный внешний долг при этом составил 18,46 млрд долларов, из которых 14,93 млрд приходились на кредиты и займы, а 3,54 млрд — на долговые ценные бумаги.

Долг Нацбанка составил 715,2 млн долларов, банков — 5,56 млрд долларов, в том числе краткосрочный — 2,44 млрд долларов, а долгосрочный — 3,12 млрд долларов.

Почти 15,26 млрд долларов внешним кредиторам задолжали прочие секторы экономики.

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