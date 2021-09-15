Установлены авторы загадочных рельефов в Аравии 15.09.2021, 19:10

фото: AFP

Международная группа ученых выяснила возраст древних скульптур на севере Саудовской Аравии.

Международная команда ученых установила, что загадочные рельефы в виде верблюдов, обнаруженные на севере Саудовской Аравии, оказались более чем на пять тысяч лет старше, чем считалось ранее. По словам исследователей, они были созданы в шестом тысячелетии до нашей эры, что позволяет признать их древнейшими из известных скульптур. Предполагается, что авторами рельефов были обитавшие в тех краях неолитические скотоводы. Об этом сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Archaeological Science: Reports.

Три вырезанных в отрогах скал рельефа дромедаров были обнаружены в 2016—2017 годах совместной франко-саудовской экспедицией. Считалось, что они были созданы в период Набатейского царства около двух тысяч лет назад. Однако наскальное искусство чрезвычайно сложно датировать, поэтому точный возраст скульптур оставался загадкой.

Для того, чтобы его установить, исследователи проанализировали следы орудий, паттерны выветривания и эрозии. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия помогла им оценить плотность скальных отложений, а оптическое датирование помогло выяснить возраст отвалившихся фрагментов. Специалисты уточнили, что рельефы были сделаны с помощью каменных орудий между 5200 и 5600 годами до нашей эры, когда регион представлял саванну, по которой передвигались скотоводы, создавшие в том числе мустатилы — каменные платформы, изготовленные в виде правильных прямоугольников.

По оценкам исследователей, изготовление каждого из рельефов занимало 10—15 дней. При этом вырубка скальной породы и полировка скульптур, вероятно, требовала, создания строительных быстро изнашивала инструменты из кремня, ближайшее месторождение которого находилось в 15 километрах. По мнению ученых, это указывает на то, что рельефы создавались группой — вероятно, во время ежегодных собраний. Стоянка использовалась на протяжении длительного времени, в течение которого скульптуры меняли свою форму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».