Из белорусского «безвиза» убрали граждан США 1 16.09.2021, 7:46

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И почему-то — Албании.

Александр Лукашенко подписал документ, который вносит изменения в его предыдущий указ по безвизовому порядку въезда и выезда иностранных граждан. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси, пишет zerkalo.io.

Изменения в указе коснулись списка государств, гражданам которых разрешен въезд в Беларусь на срок до 30 дней без оформления виз. Ранее в списке было 74 страны, теперь их стало 76.

Теперь «белорусский безвиз» распространяется также на граждан Ирана, Иордании, ЮАР, Пакистана и Египта. Из перечня государств убрали граждан США, и почему-то — Албании. Также из списка убрали граждан Китая, но это техническое решение — между Беларусью и КНР действует двустороннее соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Второе нововведение — иностранцы смогут въезжать в Беларусь на срок до 30 дней без оформления виз не только через Национальный аэропорт «Минск», но и через аэропорты областных центров.

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