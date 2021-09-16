Дмитрий Бондаренко: Путину докладывают, что Лукашенко в ближайшее время может потерять власть 11 16.09.2021, 9:04

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фото: reuters

Объявление предзабастовчного состояния в Беларуси сорвало подписание интеграционных карт.

Почему Лукашенко стал токсичным для Китая и России? Как санкции бьют по белорусскому режиму? Как размер обуви Сергея Дылевского может повлиять на ситуацию в стране? Почему забастовка — реальный и победный сценарий. Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— В последнее время динамика событий в Беларуси заметно ускорилась. Белорусским госбанкам закрыли счета в Европе, табачный гигант British-American Tobacco прекращает сотрудничать с гродненским «Неманом». Подобные новости появляются буквально каждый день. Сильный ли это удар по режиму?

— Можно сказать, что скоординированные действия демократических сил Беларуси, а также позиция цивилизованных стран мира, дали такой результат. Санкции против белорусского режима сегодня самые сильные, можно сказать, самые реальные, за все время существования белорусской диктатуры. Безусловно, здесь огромная работа и белорусских диаспор в разных странах, и представителей штаба Светланы Тихановской, и деятельность Андрея Санникова, и НАУ. Общие усилия дали вот такой результат.

Конечно же, злостные и агрессивные действия Лукашенко как против белорусских граждан, так граждан других стран (в частности — посадка самолета Ryanair), развязывание гибридной войны против стран-соседей, все не осталось незамеченным.

Думаю, что санкции уже наносят огромный ущерб луканомике и они будут усиливаться.

— Россия и Китай, на которые так надеялся Лукашенко, также не спешат помогать деньгами. Почему?

— Китай — это огромная страна, можно сказать — вторая в мире, у нее есть интересы абсолютно везде: и в Африке, и в Латинской Америке, и Европе. Пекин сегодня интересуют транзитные возможности той или иной страны. Беларусь — небольшая страна по экономическому весу и населению, но у нас выгоднейшее географическое положение для транзита: как с востока на запад, так и с севера на юг.

В известных планах нового «Великого шелкового пути» ключевая дорога должна проходить через Пекин, Москву, Минск, Берлин и Париж. Здесь, естественно, действия Лукашенко, которые вызвали введение частичного чрезвычайного положения в соседних странах Евросоюза, никак не могут радовать Китай, ведь они наносят прямой ущерб интересам Пекина.

Гибридная война с Литвой и Латвией также наносит удар по транзиту, потому что львиную долю своих грузов в различные страны Европы Китай доставляет именно морских путем. В том числе огромное количество китайских контейнеров разгружается в портах балтийских стран для дальнейшей транспортировки и в Украину, и в Российскую Федерацию, и в другие страны Европы. Здесь наносится второй удар китайским интересам.

Конечно, Китай очень большой, но они любят считать деньги, партия все проверяет, за каждым направлением стоят конкретные люди. Эти люди, конечно, подают сигналы в Пекин, что Лукашенко создал проблемы для торговых интересов КНР.

Ну и, естественно, никто не хочет попадать под американские санкции, ведь существует угроза вторичных санкций. Кроме того, неизвестно чем будет расплачиваться режим Лукашенко, ведь счета ведущих банков Беларуси были заблокированы в Европе.

У России позиция другая. Она также не хочет попасть под санкции из-за безумной «хромой утки», но пытается, конечно, использовать момент и ловить рыбу в мутной воде. Вдруг получится что-то оторвать от Беларуси, когда Лукашенко не признан на Западе, отрицается своим народом, стал полным изгоем как внутри страны, так и за рубежом.

— На прошлой неделе Лукашенко и Путин заявили о согласовании всех 28 дорожных карт по так называемой интеграции. Есть очень много трактовок этого события: от «произошел аншлюс Беларуси», до «ничего не изменилось, все документы — лишь формальность». Как вы видите эти события? Что на самом деле могли сказать Лукашенко в Кремле?

— С одной стороны, я согласен с теми политологами (в частности — с Андреем Суздальцевым), которые говорят, что ничего существенного не произошло, просто в России проходят парламентские выборы, пускай и формальные, но для них нужны какие-то сопровождающие PR-действия, чтобы кремлевская власть могла продемонстрировать хоть какие-то успехи. Мы прекрасно понимаем, что у России довольно большие проблемы из-за санкций, а также из-за того, что Путин из партнера Запада (для многих стран — стратегического) превратился в проблему международной политики. Отмечу, что ранее речь шла о 31-й карте, сейчас нам говорят о 28.

Однако я бы все-таки не недооценивал угрозу от этого подписания. Ведь то, что Лукашенко соглашается на такой шаг означает, что он может продать все что угодно, чтобы продержаться месяц-другой у власти. Тем более, что у него абсолютно неадекватное психическое состояние, а Путин как хороший вербовщик чувствует состояние Лукашенко и его позиции.

Понятно то, что если подобное подписание состоится, оно не будет укреплять безопасность и независимость нашей страны.

Могу предположить, что подписание документов и готовилось к началу парламентских выборов в России, но провозглашение предзабастовочного состояния в Беларуси остановило Москву, так как оказалось, что все заявления Лукашенко о том, что он контролирует ситуацию в стране, оказались полным враньем.

Ведь есть и трезвомыслящие советники у Владимира Путина, которые говорят, что Лукашенко может потерять власть в результате забастовки и народного восстания в ближайшее время. И как будет выглядеть тогда Путин?

— Вы уже затронули тему предзабастовочного состояния. Пару дней назад забастовку поддержали даже спортсмены. Видно, что обсуждение идет не только среди рабочих, но и среди представителей других сфер белорусского общества. Как вы оцениваете шансы рабочего протеста?

— Я много лет в белорусском сопротивлении и всегда считал, что были моменты, когда мы могли побеждать, но никогда не было такого электорального преимущества по отношению к Лукашенко. Причем электоральное поражение режима было зафиксировано как внутри страны, так и за рубежом. Это самое главное.

Считаю, что сейчас забастовка не только может сбросить диктатуру, но раз и навсегда изменить ситуацию в Беларуси. Санкции работают. Абсолютное большинство белорусов против Лукашенко, весь мир не признает его законным правителем. Поэтому забастовка станет не просто соломинкой, а настоящим механическим молотом, который сломает хребет диктатуры.

Мне нравится, что у нас наконец-то появился сильный рабочий лидер. Ему, конечно, не хватает опыта, но он готов разговаривать с самыми различными структурами и объединяет людей. Это Сергей Дылевский.

Мне также нравится, что у нашего героя 49-й размер обуви. Своим кедом рабочий тракторного завода Дылевский может хорошенько дать под зад белорусскому узурпатору и придать ему движение в правильном направлении.

— Большую дискуссию вызывает одно из требований рабочих — переговоры с белорусскими властями. Вы сторонник такого «круглого стола»?

— Моделью «круглого стола» для всех является Польша, где властям и оппозиции в свое время удалось договориться о проведении свободных выборов. Кстати, Лех Валенса советовал Сергею Дылевскому, чтобы рабочие требовали такой же «круглый стол» для Беларуси.

На самом деле я удивлен, что тема переговоров вызвала какие-то вопросы. Ведь санкции против режима Лукашенко были введены с требованиями освобождения политзаключенных, проведения переговоров между властью и оппозицией, а также проведения новых выборов.

Рекомендации и требования Запада базируются на том, что предлагали дипломаты из различных центров белорусских демократических сил. О переговорах говорили люди из команды Тихановской, о переговорах говорило НАУ, о переговорах всегда говорила «Европейская Беларусь» и наш лидер Андрей Санников. Сейчас того же добиваются и белорусские рабочие.

Мы не первые, кто находится в этой ситуации. Во многих странах даже была гражданская война и она не всегда заканчивалась победой одной из сторон. Люди садились и договаривались, договаривались о ненулевом варианте.

Возьмем тот же «круглый стол», если бы белорусские силовики и чиновники хотя бы читали исторические книги, то бы знали, что не было проигравших после «круглого стола» в Польше. Другая сторона — силовики и бывшие коммунисты —они остались в политической и экономической жизни новой Польши. Многие стали совладельцами банков, предприятий. Как политическая сила посткоммунисты вернулись к власти через восемь лет после правления правительства лидеров «Солидарности». Но поляки провели эффективные реформы. Страна стала членом ЕС и НАТО. Польша уже получила и продолжает получать сотни миллиардов евро из Брюсселя на развитие экономики и улучшение жизни своих граждан. Поэтому да, я выступаю за переговоры.

Конечно, если кто-то из силовиков недалек умом и решил быть с Лукашенко до конца, то это его проблемы, он подставляет себя и свою семью на многие годы. Ведь на переговорах может обсуждаться амнистия для силовиков и чиновников, но вначале они должны помочь решить проблему Лукашенко. Переговоры должны быть только о смене власти, переходном периоде, проведении новых выборов на всех уровнях, в которых будут принимать участие все политические силы страны.

— Еще одно событие, которое накладывается на предзабастовочное состояние в Беларуси — новая волна коронавируса, которую признали даже власти. Как это влияет на ситуацию?

— Сегодня так получается, что забастовка становится способом сохранения белорусской независимости. Думаю, что многие включатся в забастовку именно по этой причине, так как не должны россияне подписывать какие-то важные соглашения с человеком, который полностью себя дискредитировал и не представляет белорусский народ.

Одновременно сегодня забастовка является способом защиты от коронавируса. Забастовка — это то, что может спасти тысячи и тысячи жизней белорусов. В конце концов, цивилизованные страны уже неоднократно применяли локдауны и более ограниченные карантинные мероприятия, чтобы спасти людей.

Как мы видим, экономика в последствии довольно быстро восстанавливается. Экономический рост в Польше к прошлому году составил более 10%, в некоторых странах — он еще больше. Карантинные мероприятия позволяют сохранять жизни.

У нас же мы имеем дело с безумцем, которому абсолютно плевать на здоровье и жизни людей. Поэтому, белорус, защищай себя сам! Белорус, останься дома! Этим ты защитишь независимость страны, значительно приблизишь уход этого режима, приблизишь свободные выборы в Беларуси, а также спасешь себя и жизни своих близких.

— Как еще можно приблизить победу белорусского народа над диктатурой?

— Введение санкций Западом показало, что скоординированые действия белорусских демократов могут дать эффект и сильный козырь для изменений. Сейчас самым важным является забастовка. Причем именно в том варианте, в котором ее предлагает Белорусское объединение рабочих. Для рабочих — «останься дома», для бизнеса — «уйти в отпуск».

Мы уже обсудили, что это дает и другого пути нет. Не нужно выходить на акции протеста сегодня, нужно остаться дома в течение месяца. Каждая семья может запастись продуктами. Я знаю, что многие тысячи и тысячи людей это делают.

Осенью у белорусов есть запас в виде «дачного» урожая. Наши люди никогда не надеялись на власть, а только на себя. Сейчас природа благоприятствует и в лесах огромное количество грибов, которые также могут помочь белорусам продержаться.

Всенародная подготовка к всеобщей забастовке — это новая страница в истории Беларуси. Ведь в нашей стране долгое время не было никаких забастовок, «белорусы всему рады». Страна занимает последнее место по зарплатам в Европе, но белорусы не бастуют, а вот поляки, у которых зарплаты в четыре-пять раз больше или немцы, у которых в семь-десять, — постоянно бастуют, причем иногда бастуют высокооплачиваемые категории граждан.

Мы сейчас должны быть едины как раз таки в этом: остаться дома и нанести последний серьезный удар по экономике режима, заставить рациональных людей, которые находятся во власти, пойти на переговоры о выходе из кризиса.

Другого способа я сейчас не вижу. Нужно быть последовательным в этих действиях. Это реальный и победный сценарий.

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