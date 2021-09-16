Агросектор Беларуси держит рекордные долги и снижает производство 2 16.09.2021, 9:16

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Также урожай в 2021 году намного ниже прошлогоднего.

Сельское хозяйство обновило производственные и финансовые показатели. Долги растут, а выпуск в отрасли падает, пишет сайт banki24.by.

По итогам 8 месяцев 2021 года производство сельхозпродукции в стране сократилось на 4,6% к уровню сопоставимого периода в 2020-м. При этом за 7 месяцев снижение было почти незаметным — всего 0,2%.

Такое резкое ухудшение динамики аграриев в августе можно объяснить резким снижением валового сбора зерновых культур. И это действительно так, урожай-2021 пока заметно ниже прошлогоднего.

Справочно: на 28 августа в Беларуси были убраны зерновые и зернобобовые (без кукурузы) на 96,9% площадей (против 93,4% на ту же дату в 2020-м). Однако валовой сбор в 2021-м составил 6,317 млн т, тогда как в 2020-м он был равен 7,631 млн т.

Поскольку сельское хозяйство серьезно тормознуло за счет усыхания каравая, это негативно отразится на динамике ВВП Беларуси. Непонятно, на что надеются чиновники, когда говорят о сохранении до конца года темпов роста +3,3%.

Сельское хозяйство относится к одной из самых низкооплачиваемых отраслей и одновременно лидирует по уровню трудовой нагрузки. Если за 6 месяцев 2021-го средний работник на предприятии-флагмане трудился 951 час, то в агросекторе — 1058 часов.

На 1 июля 2021-го около 19,5% флагманов сельского хозяйства не имели собственных оборотных средств, а еще 10,7% флагманов имели, но ниже отраслевых нормативов.

Средняя рентабельность продаж по сельскому хозяйству за 7 месяцев составила 6,1% (против 5,6% в 2020-м). Однако в отрасли высока доля нерентабельных и низкорентабельных организаций.

По итогам января—июля 2021-го около 27% флагманов агросектора несли убытки от реализации продукции (нерентабельные) и 34,4% имели рентабельность в пределах 0–5%. Таким образом, медианная рентабельность в отрасли за 2021 год заметно ниже 5%.

Суммарные долги флагманов сельского хозяйства на 1 августа составили 16,207 млрд BYN. Рекордное значение долга аграриев за всю историю замеров отмечалось на 1 июля и было равно 16,264 млрд BYN. Выходит, что сельхозники по-прежнему должны кредиторам гигантские суммы.

С начала 2021 года размер обязательств сельского хозяйства вырос на 8,7%. Сравните: за весь 2020 год долги увеличились на 5,4%, за 2019-й — на 9,2%, за 2018-й — на 6,8%.

У долгов агросектора довольно низкое качество, если сопоставлять их с остальной экономикой. На 1 августа в целом по реальному сектору доля просроченных обязательств составила 6,2%, а по сельскому хозяйству — 18,2%.

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