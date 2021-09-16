Школьникам запретили пропускать школу по записке от родителей 1 16.09.2021, 11:33

2,616

А потом разрешили.

Фото очереди в одной из детских поликлиник, в которой сидят десятки человек, вызвало широкое обсуждение в сети. Выяснилось, что в некоторых школах записки от родителей перестали иметь силу, уважительная причина — только справка от врача.

Уже на следующий день автор снимка написала: записки от родителей снова обрели силу. Три дня можно поболеть, не обращаясь к врачу. Соответствующее распоряжение классные руководители должны донести до родителей.

«Еврорадио» попыталось разобраться, как правильно и без последствий пропускать школу.

Уважительные и не очень уважительные причины

За МКАДом записки от родителей принимают, рассказала Еврорадио директор одной из школ Минской области, представившаяся Вероникой. В ее школу никаких дополнительных распоряжений не поступало.

А вот в школе, в которой учится ребенок Вероники, классный руководитель предупредила: теперь уважительной причиной для пропуска занятия является только справка от врача. То есть не получится «сорвать» ребенка с уроков, например, и увезти его среди года на отдых в Египет, а потом написать записку с просьбой освободить от занятий.

— Если ребенок пропустил школу не по медицинским показаниям, то это уже не уважительная причина. В год таких пропусков может быть не больше двадцати. Что будет, если ребенок пропустит школу 21-й раз, нам пояснить не смогли, — говорит Вероника.

Но как директор, она может пояснить это сама: ничего не будет. Выгнать ребенка за пропуски нельзя, оставить на второй год можно, только если ребенок не аттестован.

Что рекомендует Минздрав

— В нашем районе такого требования — отправлять детей за обязательной справкой от врача — нет. Я предполагаю, что такие решения в некоторых школах — это следствие рекомендаций от Министерства здравоохранения, которые распространили по школам. Там нет указания, что ребенок должен обязательно принести справку от врача, если он не был в школе. Там написано: если у ребенка температура, он не допускается к учебе, — рассказывает Вероника.

Речь идет о временных рекомендациях по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19. Они составлены совместно Министерством здравоохранения и Министерством образования и действуют в течение сентября — октября этого учебного года.

Вероника предполагает, что каждый директор самостоятельно волен решать, будет ли он требовать от школьника справку от врача в такой ситуации, ведь прямого указания на это в правилах нет.

В этом документе даются рекомендации, как обеспечить учебный процесс в условиях пандемии. Например, разъясняется, кто и как должен измерять температуру на входе в школу, что делать, если у ребенка или сотрудника термометр зафиксировал температуру тела выше 37 градусов.

В таком случае ученика должны обеспечить защитной маской и отправить в медицинский изолятор, где он будет ждать приезда родителей или скорой помощи. Результаты медосмотра в таком случае заносятся в специальный журнал.

Обучающиеся и работники учреждения с признаками острой респираторной инфекции на учебу и работу не допускаются, подчеркивается в правилах.

Получить комментарий в управлении образования не удалось.

Кто может проконтролировать директора?

— Мы каждый день заполняем форму от Минского областного института развития образования. Так делают все школы минской области. В специальной табличке нужно указать, сколько всего детей в школе, сколько присутствуют на уроках. И причины отсутствия — например, ОРИ или другие причины.

Проверить, верно ли заполнена эта форма, у всех ли детей есть уважительная причина для отсутствия на уроках, может, к примеру, санстанция, говорит Вероника.

— Они объезжают школы, проверяют, например, организована ли комната временного содержания учащихся с признаками острой респираторной инфекции. Они могут проверить и справки детей.

Сама Вероника говорит, что к «запискам от родителей» относится лояльно. Главное, чтобы мама и папа были в курсе того, почему ребенок пропустил урок.

Советы врачей

Мы обратились за советом к педиатру, который длительное время работал в одной из районных поликлиник. В каких случаях обязательно вести ребенка к врачу, а когда лучше оставить его дома?

— Чтобы собрать анамнез, проанализировать симптомы, безусловно, осмотр требуется. Но если болезнь протекает в легкой форме, острой необходимости в том, чтобы в первый же день попасть к врачу, нет. Когда я работала на участке, своих детей знала хорошо и могла дать дистанционные рекомендации.

Иногда мы с родителями договаривались: два-три дня наблюдаете за состоянием здоровья ребенка, потом приходите к врачу. Если все хорошо, если можно констатировать выздоровление — выписываем справку.

В случае ухудшения состояния врача всегда можно вызвать на дом.

В этом случае, конечно, большая удача, если врач работает на одном участке много лет, а у родителей есть его контакты. Тогда и врач, и медсестра всегда держат руку на пульсе, знают о состоянии здоровья всех, кто приписан к участку: у кого могут быть осложнения, какие могут быть риски.

— Само нахождение в поликлинике в болезненном состоянии не добавляет положительных эмоций. К тому же можно получить дополнительную дозу вирусной нагрузки. Поэтому увеличивается нагрузка на врачей, которые работают на вызовах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».