Ученые приблизились к воссозданию облика общего предка людей 16.09.2021, 13:58

Иллюстрационное фото

Как он выглядел?

Российские биологи выяснили, что ротовой аппарат у общих предков 99% всех известных видов многоклеточных был устроен достаточно просто. При этом мускулатура и нервная система щупальцев, которые составляли его основу, были устроены сложнее, чем у их ближайших современных родственников. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports, пишет ТАСС.

"Изучение структуры щупалец плеченогих беспозвоночных, ближайших родичей предков почти всех современных животных, выявило несколько эволюционных тенденций. В частности, мы обнаружили, что нервная система этих органов несколько упростилась, но при этом по сравнению с щупальцами первых двусторонне-симметричных организмов у них оказался второй набор нитей", – пишут исследователи.

К двусторонне-симметричным организмам относятся все многоклеточные, за исключением губок, гребневиков и некоторых других примитивных беспозвоночных. Общий предок этих живых существ, предположительно, появился около 540 млн. лет назад, в начале кембрийского взрыва. Так ученые называют явление, в результате которого почти одновременно возникли все современные типы животных, а также предки растений и грибов.

Палеонтологи предполагают, что ткани этих древних животных были очень мягкими, из-за чего пока не удается найти следов их существования. Поэтому эволюционисты пытаются реконструировать их облик, опираясь на то, как выглядят самые примитивные представители двусторонне-симметричных животных.

Елена Темерева и Татьяна Кузьмина из МГУ им. Ломоносова приблизились к решению этой загадки. В ходе своего последнего исследования они пытались понять, как устроены щупальца одного из подобных существ – плеченогих беспозвоночных вида Coptothyris grayi. Эти животные обитают в водах Приморского края и некоторых других регионов России. По внешнему виду и образу жизни эти беспозвоночные похожи на двустворчатых моллюсков, однако заметно отличаются от них по анатомии и устройству конечностей.

В частности, у этих плеченогих есть лофофоры – щупальцевый аппарат, который, предположительно, похож на органы предков двусторонне-симметричных организмов. Исследователи изучили структуру мышц и нервную систему этих конечностей в надежде узнать, как изменилась их структура по мере эволюции плеченогих.

Анализ указал на несколько закономерностей, направленных как на упрощение структуры этих конечностей, так и на появление новых анатомических особенностей. В частности, ученые обнаружили, что у предков плеченогих внутри каждого лофофора было заметно больше мускулов и нервов, однако ловчих нитей было меньше, чем у Coptothyris grayi.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение того, как развиваются неполовозрелые особи Coptothyris grayi и других плеченогих организмов, поможет уточнить, как и когда возникли все эти изменения. Эти сведения помогут эволюционистам уточнить облик общего предка всех двусторонне-симметричных животных и раскрыть историю их появления на Земле, подытожили биологи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».