В Англии раскрыли секрет кругов на полях 17.09.2021, 15:50

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Причина их появления оказалась очень милой.

В английском городе Брэдстоун графства Девон восемь щенков лабрадора легли кругом, прижавшись друг к другу — получился большой калачик. Увы, как пишет «Медуза», один из щенков опоздал. Пришлось залезть прямо на братьев и сестер и спать на их спинах.

По словам автора видео, щенки принадлежат ее другу, чья собака недавно родила. Они предпочитают спать все вместе именно таким образом и следят за тем, чтобы все оказались в общей кучке.

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