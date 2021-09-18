Ученые обнаружили совершенно новый вид человека 3 18.09.2021, 8:18

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Совершившие открытие археологи были ошеломлены.

Африка оказалась богатейшим источником человеческих окаменелостей на протяжении десятилетий. Люси, род австралопитеков ранних гомининов, был обнаружен в 1974 году в Эфиопии. Вскоре выяснилось, что она была одним из самых ранних известных предков человека - возрастом около 3,2 миллиона лет, об этом пишет Еxpress.

Считается, что современные люди появились в Восточной Африке намного позже, около 200 тыс. лет назад.

Но окаменелости, извлеченные из старой шахты на пустынной горе в Марокко в 2017 году, перевернули эту шкалу времени с ног на голову, со скелетами и инструментами, датируемыми позднее примерно 300 тыс. лет назад.

За последнее десятилетие не было недостатка в прорывных находках, включая открытие совершенно нового вида Homo, обнаруженного двумя спелеологами в 2015 году в Южной Африке.

Доктор Ли Бергер, палеоантрополог из Южной Африки, исследовал систему пещер Восходящей звезды на юге страны, нанося на карту все места, которых ему еще не удалось достичь, - с одним пещерным хребтом, который вскоре станет свидетельством появления нового вида Homo - Homo naledi.

Доктор Бергер сказал: «Я потерял дар речи, там я увидел то, что, как я думал, никогда не увижу за всю свою карьеру, это был явно примитивный гоминид, который просто лежал на поверхности в грязи».

Он и его группа исследователей обнаружили кости 15 отдельных скелетов, датируемых тем временем, когда люди впервые распространились по Африке.

Эти останки варьировались от младенцев до пожилых людей.

Однако вскоре стало ясно, что кости не были человеческими и принадлежали совершенно новому виду.

Homo naledi выглядел бы как человек издали.

Однако при ближайшем рассмотрении их пропорции явно будут совсем другими: они были очень низкими, с меньшими головами и более узкими плечами, с совершенно другими чертами лица.

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