В Беларуси дорожает мобильная связь 2 18.09.2021, 10:58

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A1 повышает цены с 1 октября.

С 1 октября оператор A1 увеличит размер абонентской платы на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифных планах, цены на роуминг и международные вызовы, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые специальные и дополнительные услуги. Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 4%, говорится на сайте A1.

Кроме того, начиная с 1 октября компания будет поэтапно закрывать некоторые дополнительные услуги пакетов минут и интернета, утратившие актуальность.

«При этом пользователям всех голосовых тарифных планов — физическим и юридическим лицам — станут доступны для подключения дополнительные услуги мобильного интернета „Пакет 500 МБ“, „Пакет 1 ГБ“ и „Пакет 3 ГБ“ и пакеты минут „300 минут внутри сети“, „Безлимит минут внутри сети“, „50 минут во все сети“, „150 минут во все сети“, „Безлимит минут во все сети“», — говорится в сообщении провайдера.

Повышение стоимости дополнительных услуг безлимитного интернета на скорости от 512 Кбит/с до 16 Мбит/с для физлиц, а также услуг «Безлимит на YouTube» и «Безлимит минут во все сети» произойдет 30 сентября.

Без изменений останутся стоимость интернета сверх объема, включенного в абонентскую плату, стоимость внутрисетевых минут, минут в другие сети, а также стоимость SMS и MMS на большинстве действующих тарифных планов для физлиц. Размер ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменится.

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