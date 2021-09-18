Как правильно восстановить организм после коронавируса 1 18.09.2021, 15:46

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Рекомендации белорусского врача-реабилитолога.

Какие виды реабилитации бывают, в чем выражается постковидный синдром, чем могут помочь родные и близкие и что делать для скорейшего восстановления после «короны», Intex-press.by рассказала Екатерина Филатова, реабилитолог «Клинического госпиталя на Яузе».

Физиология и психология

Реабилитация после COVID-19 делится на два вида: физиологический и психологический. Физиологическая реабилитация требуется большей части пациентов, у которых было повреждено 50% легких и больше. Длительность восстановления зависит от индивидуальных особенностей организма: кому-то будет достаточно одного месяца, а кому-то понадобится полгода.

Психологическая реабилитация бывает необходима большему числу пациентов: и тем, кто переболел тяжело, и тем, кто перенес болезнь, что называется, на ногах.

Физиологический постковидный синдром обычно выражается в повышенной усталости, нарушениях сна, скачках давления, аритмии, тахикардии, ухудшении зрения, а также в нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Чувство тревоги, нарушение концентрации, снижение внимания, ухудшение памяти и депрессивное состояние могут говорить о том, что человеку нужно восстановиться психологически.

Основная задача — поддержка

Говорить о том, в каких случаях реабилитация пройдет легко и быстро, а в каких — потребуются усилия и много времени, пока невозможно, так как процесс восстановления после коронавируса еще до конца не изучен.

Раньше, к примеру, считалось, что легче болеют и легче восстанавливаются пациенты без сопутствующих патологий (артериальная гипертензия, сахарный диабет и прочие заболевания). Однако сейчас встречается множество исключений, когда поражение легких достигает свыше 75%, даже если человек не имеет сопутствующих заболеваний.

Основная задача и пациентов, и родственников, и лечащих врачей заключается в поддержке на всех этапах болезни и реабилитации.

Измерение кислорода в крови и упражнения

Постковидная реабилитация, как правило, проходит амбулаторно. То есть дома. В первую очередь переболевшему коронавирусом рекомендуется приобрести пульсоксиметр — прибор, который помогает измерять концентрацию кислорода в артериальной крови и с помощью которого человек может отслеживать свое состояние. Нормальным считается уровень кислорода в крови от 96% до 100%. Если уровень падает до 95% и ниже, необходимо обращаться к врачу.

Для восстановления доктор назначает пациенту комплекс упражнений, в зависимости от его состояния и самочувствия. Это может быть ходьба на дорожке, велотренажер или прогулки на свежем воздухе, тренировки с утяжелителями для восстановления мышц, а также неинтенсивные танцы. При этом физическая активность должна проходить не в людных местах, а также там, где тепло и нет сквозняков. Если при занятиях чувствуется затруднение дыхания и ускорение частоты сердечных сокращений, стоит сделать перерыв и отдохнуть.

Иногда для амбулаторной реабилитации врач назначает в том числе и лекарства.

Психологическая реабилитация

Наравне с физической реабилитацией стоит позаботиться и о психологическом здоровье. Бывает такое, что физически человек уже полностью здоров, но психологически он все еще ощущает себя пациентов. На фоне таких переживаний может подниматься температура до 37,0–37,1 градуса, сохраняться кашель, болеть голова, проявляться другие симптомы.

Переболевшему коронавирусом важно быть настроенным помочь себе восстановиться, принимать себя таким, какой есть, не отказываться от помощи близких, знакомых и, конечно же, докторов.

Нелишним будет обратиться за помощью к психологу, чтобы специалист помог справиться со стрессом и восстановить эмоциональный фон.

Как могут помочь родные

Чтобы помочь своему близкому человеку пройти реабилитационный период, важно слушать и слышать, что он говорит, уметь поддержать в трудную минуту и не требовать, чтобы переболевший ковидом перестал страдать и начал заниматься делом.

Когда у него появятся силы и уменьшится проявление постковидного синдрома, он сам не станет сидеть на одном месте, а вернется в привычный ритм жизни. При должной поддержке родных и близких это произойдет быстрее.

Простые рекомендации для восстановления после коронавируса

Составьте себе план дел на месяц, внесите в него еженедельные и ежедневные активности.

Выделите особое место перерывам и отдыху, когда вы будете делать «ничего».

Распределите физические активности в течение дня, не стремясь выполнить все за один раз.

Организуйте свое рабочее пространство так, чтобы вам не приходилось лишний раз вставать, чтобы дотянуться до каких-то предметов.

Делегируйте дела и задачи, если это возможно. Если нет, расставляйте приоритеты и отказывайтесь от неважного.

Ставьте небольшие цели на каждый день, достигайте их и хвалите себя за то, что вы справились. Но если что-то сделать не удалось, ругать себя не стоит.

Дайте себе время на восстановление. Примите тот факт, что вернуться на доковидный уровень нормы сразу не получится, и это нормально.

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