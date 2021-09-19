Корабль Crew Dragon c непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
- 19.09.2021, 8:47
- 1,622
Возвращение прошло в соответствии с графиком.
Миссия SpaceX Inspiration4 с первым в истории полностью гражданским экипажем завершена. Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.
Капсула корабля на парашютах опустилась на океан в 19:06 18 сентября по времени Восточного побережья США (02:06 19 сентября по минскому времени). Возвращение прошло в соответствии с графиком.
На борту корабля были спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Они проводили научные работы на орбите высотой 575 км.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021