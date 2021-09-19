Эксперт: Белорусские нефтепродукты потеряют свое конкурентное преимущество 2 19.09.2021, 12:41

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Загруженность Мозырского НПЗ и «Нафтана» из-за санкций резко упадет.

Экономисты говорят, что в III квартале этого года проявятся последствия санкций в отношении белорусского экспорта нефтепродуктов. Речь идет о продукции Новополоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов. Как изменится нефтеперерабатывающая отрасль Беларуси под влиянием санкций?

Об этом газета «Белорусы и рынок» поговорила с руководителем аналитического центра «Независимый топливный союз», ведущим научно-популярного YouTube-канала об экономике Furydrops Григорием Баженовым.

— Существуют разные мнения относительно будущего нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси в условиях санкций — от полного коллапса до «ничего страшного, найдут, как выкрутиться». Каким вы видите будущее белоруской «нефтянки»?

— Надо сказать, что беззаботное существование белорусской нефтепереработки и без санкций должно скоро закончиться. В России осуществляется налоговый маневр. По мере обнуления пошлин Беларусь фактически лишается скидок на российскую нефть. В 2024 году страна будет получать ее по мировым ценам. Непонятно, из чего тогда будет получаться «дисконт».

Что касается санкций, то в кратко-срочном периоде последствия, безусловно, будут существенными: загруженность Мозырского НПЗ и «Нафтана» упадет.

Новые цепочки поставок и перераспределение доходов вкупе с более высокими расходами на транспортировку приведут к тому, что белорусские нефтепродукты потеряют свое конкурентное преимущество — низкую цену. Поэтому можно ожидать, что объемы экспортных поставок сократятся, как и прибыль нефтеперерабатывающих заводов.

— Как санкции скажутся на поставках российской нефти в Беларусь? Весной российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» предупредили, что не будут поставлять нефть на «Нафтан» из-за боязни попасть под санкции США, а «Транснефть» уменьшит поставки нефти в Беларусь.

— В 2021 году одним из поставщиков нефти в Беларусь была группа компаний «Сафмар», которая принадлежит Гуцериеву. Как известно, он тоже попал под санкции. Коль скоро такие процессы идут, то могут возникнуть проблемы с поставками российской нефти на белорусский рынок. Безусловно, если эти поставки будут продолжаться, то российская сторона будет требовать для себя если не преференций, то, во всяком случае, условий, при которых подобные санкции будут приемлемы с точки зрения политических целей, которые ставят перед собой российские власти. Возможно, будет выработан механизм, когда часть нефтепродуктов, произведенных в Беларуси, поставляется в Россию для собственных нужд.

— Лукашенко не исключает, что за счет разработки новых месторождений нефти в Беларуси на Припятском прогибе в предстоящие годы удастся нарастить объемы добычи этого сырья. Поможет ли данная мера белорусским НПЗ?

— Я не знаю характеристик данного месторождения. Известно лишь то, что собственные запасы Беларуси невелики, часть из них относится к трудноизвлекаемым месторождениям. Сейчас цены на нефть приемлемы для разработки таких месторождений, но подобный инвестиционный проект быстро не окупится и вряд ли принесет какие-то суперпреференции в моменте.

— Национальный статистический комитет Республики Беларусь перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью и нефтепродуктами. Почему? Как журналистам теперь получать эти данные?

— Сокрытие статистики — это общий тренд, наблюдаемый сейчас в Беларуси: все закрыть, никаких данных не давать. Ситуация в стране плохая, а нужно говорить, что все хорошо. Поэтому и закрывают статистику.

Но получить данные легко. Вы знаете, в какие страны Беларусь поставляла нефтепродукты. Большинство этих стран свою статистику внешнеэкономической деятельности не скрывает. Достаточно проанализировать импорт нефтепродуктов из Беларуси по этим странам. Вот и все. Так собирается статистика по таким закрытым странам, как, например, Туркменистан и Узбекистан.

— У нас в этом году цена топлива уже повышалась 26 раз на 1 копейку. Почему такое странное ценообразование?

— Падают объемы экспортных поставок — соответственно, нужно искать возможности наполнения бюджета. Власти переориентируют налоговую нагрузку с экспорта на внутренний рынок. Стандартная история для многих стран СНГ. Акцизы у вас сейчас растут быстро, поэтому цены на топливо увеличились 26 раз, но по одной копейке. Это постепенный отыгрыш цены, чтобы не вызвать резкого шока у людей. Чтобы не было социального негатива, который в Беларуси и так очень высок.

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