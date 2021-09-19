Польскую границу с территории Беларуси штурмовало рекордное число нелегалов 6 19.09.2021, 13:47

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Польские пограничники развернули еще 324 мигранта и задержали двух «проводников», которые помогали им.

За последние сутки в Польшу через границу с Беларусью пытались попасть 324 мигранта. Об этом сообщает погранслужба Польши. При этом задержали двух «проводников», которые помогали мигрантам.

Польские пограничники сообщают, что все попытки незаконного пересечения границы пресекли. «За оказание помощи (мигрантам. — Прим. ред.) были арестованы двое иностранцев: один из Узбекистана и один из Грузии», — сообщают в Погранслужбе Польши.

Ранее польские пограничники за помощь мигрантам в пересечении границы задержали двух поляков и одного сирийца с видом на жительство в Германии.

Ранее Сейм Польши одобрил поправки в законодательство об иностранцах и предоставлении им защиты. Теперь мигрантов, задержанных в этой стране за незаконное пересечение внешней границы Евросоюза, будут выдворять и накладывать временный запрет на въезд в страны шенгенской зоны.

Напомним, после сильного роста количества попыток незаконно пересечь границу с восточной стороны Литва, Латвия и Польша стали разворачивать мигрантов и отправлять туда, откуда они прибыли — в Беларусь. Пограничный контроль этих стран поставили на усиленный режим, но поток мигрантов продолжается.

В августе этого года 1935 иностранцев пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу. 1175 из них погранслужба развернула на границе, а 760 иностранцев были задержаны и помещены в миграционные центры.

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