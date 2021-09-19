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Явлинский: Мы обошли всех из списка проголосовавших на дому - никто из них не голосовал

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  • 19.09.2021, 17:22
  • 2,196
Явлинский: Мы обошли всех из списка проголосовавших на дому - никто из них не голосовал

В России — итоговый день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ.

В России 19 сентября проходит третий, итоговый, день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ. 

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал «Настоящему времени» о нарушениях и фальсификациях на трехдневных выборах в Москве. По его словам, особенно массовыми нарушения были во время надомного голосования

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