Явлинский: Мы обошли всех из списка проголосовавших на дому - никто из них не голосовал

Явлинский: Мы обошли всех из списка проголосовавших на дому - никто из них не голосовал1
- 19.09.2021, 17:22
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В России — итоговый день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ.
В России 19 сентября проходит третий, итоговый, день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ.
Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский рассказал «Настоящему времени» о нарушениях и фальсификациях на трехдневных выборах в Москве. По его словам, особенно массовыми нарушения были во время надомного голосования