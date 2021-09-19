Россия попала в инфляционную спираль 19.09.2021, 18:39

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Специалисты делают нерадужные прогнозы.

Банк России считает возможным повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XVIII Международном банковском форуме «Банки России - XXI век», пишет finanz.ru.

С начала года ставка центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, уже выросла на 2,5 процентного пункта, что стало самым резким циклом ужесточения с 2014 года.

«Выросшие цены на товары повседневного спроса спровоцировали рост инфляционных ожиданий, да еще и низкие ставки по депозитам и кредитам подталкивали людей больше тратить. Если не реагировать на рост инфляции и инфляционных ожиданий, мы можем получить инфляционную спираль. Поэтому Банк России неделю назад вновь повысил ключевую ставку», - объяснила Набиуллина.

Люди предпочитают больше тратить, а не сберегать, констатировала она, а кроме того продолжается быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования. «Эти темпы роста нас волнуют с точки зрения социальной и финансовой стабильности, - сказала Набиуллина. - В случае негативного развития ситуации одновременное ухудшение качества портфеля произойдет у всех (банков)».

По данным Росстата, на 13 сентября темпы роста потребительских цен достигли нового 5-летнего рекорда - 6,84%, а продовольственная инфляция приблизилась в 6-летнему пику - 8,54%. «Очередной виток разгона цен стартовал в августе на фоне дополнительных социальных выплат», - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

«Если чуда не случится и цены на мясо и молочку не начнут идти вниз, российская инфляция за сентябрь уже превысит 7%, - оценивает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган. - Это почти гарантирует то, что на следующем заседании наш ЦБ повысит ставку, как минимум, на 25 б.п».

И если изначально рынок ждал, что на уровне 7% ЦБ остановится, то теперь утверждать это становится все сложнее, пишут аналитики ITI Capital. В рисковых сценариях своего макропрогноза центробанк допускает повышение ключевой ставки и до 8%, и до 9%.

«В случае неблагоприятного развития ситуации с инфляцией уже в октябре возможен шаг в 50 б.п.», прогнозирует Дмитрий Полевой, инвестиционный директор «Локо-Инвест». В этом случае Набиуллина может одеть брошку в виде удава, который символизирует «ласковое» отношение ЦБ к бизнесу и удушение инфляции; если ЦБ же поднимет ставку сразу на 100 б.п., то Набиуллиной вместо брошки можно будет надеть просто крест - «надгробный, для нашей экономики», иронизирует Коган.

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