Видеофакт: Члены избиркомиссии под Брянском смеются, потому что толстая пачка бюллетеней не проходит в урну 3 19.09.2021, 19:36

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В Брянской области зафиксировали один из самых скандальных вбросов бюллетеней.

Сегодня в России — итоговый день голосования по выборам депутатов Госдумы РФ. Выборы проходят на фоне скандальных вбросов.

Один из них зафиксировали в городе Новозыбкове Брянской области. Вброс бюллетеней случился на участке № 699, который находится в здании, где также располагается отдел соцзащиты населения, пишет сайт «Новости Брянска».

Происходящее на видео отдаленно смахивает на плохо срежиссированную комедию:

Вчера, в районе 7 часов, вечера из кабинки для голосования выходит девушка, держащая под пиджаком кипу бюллетеней. У урны ее ждет женщина. Между дамами возникает спор из-за того, что первая боится совершить какое-то действие.

В итоге вторая восклицает: "Лен, ты дура?". Под громогласный смех остальных членов УИКа девушка передает женщине бюллетени, после чего последняя вбрасывает их в урну.

Выборы 2021-го года останутся в памяти как одни из самых скандальных и спорных в истории Брянщины.

Сегодня же стало известно, что в Новозыбкове Брянской области на избирательном участке номер 699 аннулировали бюллетени.

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