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ОАО «Гродно Азот»: Рабочие мысленно переводят зарплаты в доллары и вспоминают о забастовке

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  • 2.09.2021, 7:33
  • 9,232
ОАО «Гродно Азот»: Рабочие мысленно переводят зарплаты в доллары и вспоминают о забастовке

Что происходит на предприятии прямо сейчас?

Действующий сотрудник ОАО «Гродно Азот», пожелавший сохранить до момента падения режима Лукашенко анонимность, рассказал Charter97.org о том, что происходит сейчас на предприятии.

– В каком состоянии сегодня находится предприятие?

– Ситуация на «Гродно Азот» с каждым днем все хуже и хуже. Не остается надежд на улучшение при нынешнем руководстве. Слухи о сокращениях, упразднение выплат, полное присоединение филиала «Химволокно»…

Работники замечают недостаток финансов для модернизации слишком устаревшего оборудования. В обход санкций наблюдаются попытки маскировать продукции под другие марки. Все это складывается в печальную картину.

– Совсем недавно появилась информация, что работникам дочерних предприятий «Гродно Азота» урезают зарплаты. Что вы еще можете сказать о финансовом положении рабочих ОАО «Гродно Азот»?

– Цены растут, а зарплаты падают. Выплаты рабочим зависят не только от нормы отработанных часов. Важная часть зарплаты — премирование и выплата помощи на оздоровление. Так вот, на дочерних предприятиях, так называемых ЧУПах, это упраздняют.

Финансовое положение заводчан не соответствовало тяжести и опасности их труда и до санкций и протестов. Зарплата за достаточно вредную работу во всех странах-соседках, даже в России значительно выше, а цены на многие продукты ниже.

– Насколько высок градус протестных настроений? Что рабочие говорят между собой в «курилках» и доверительных беседах?

– Ненависть к Лукашенко на заводе была еще задолго до всех известных событий. Все прекрасно понимают, что он и его свита — одна общая проблема в Беларуси на протяжении уже многих лет. Все осознают,  что именно он разрушил экономику. Во время его приездов на завод отбирали исключительных «ябатек» и давали конкретные вопросы, которые они могут задать.

Между собой рабочие в разговорах вспоминают и протесты, и забастовку. Обсуждают, какие ошибки были сделаны и как их не допустить снова. Конечно же, и финансы на одном из первых мест обсуждаются. Люди сравнивают расчетки, высчитывают все до последней копейки, мысленно переводят в доллары, тяжело вздыхая, с пониманием, что дальше при Лукашенко будет только хуже.

– Есть мнение, что забастовка и санкции – это лучший путь для решение всех проблем. Почему именно забастовка может стать решающим фактором для победы над режимом?

– Во-первых, забастовка имеет успешный мировой опыт и является отличным дополнением к санкциям. Данный симбиоз должен полностью смести шайку у власти. Санкции только начинают действовать и разгонятся к декабрю. Но первые плоды заметны уже сейчас. Как минимум, руководство на предприятиях и власти в полной панике. Они пытаются выкручиваться, но, пакет за пакетом, их положение ухудшается.

Во-вторых, забастовка ускорит в несколько раз эффект санкций. Именно она должна стать завершающим этапом в смене власти. Когда каждый останется дома, в казну не будут поступать налоги, выработка продукции прекратиться, остановиться даже тот минимальный сбыт, который есть. Экономика будет просто парализована.

– Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил предзабастовочное состояние. Как рабочим подготовится к забастовке? На что в первую очередь требуется обращать внимание?

– В первую очередь нужно перестать боятся и вспомнить, что нас 97%. Что они едят только благодаря нам. Необходимо вспомнить, что мы в августе 20-го вышли ради нашей свободы, ради перемен в стране. Мы и правда устали от «лунатизма» за эти 27 лет.

Конечно, надежда должна быть на весь народ. ПВТ, предприниматели, люди любой сферы должны поддержать нас, чтобы оказать самое максимальное давление на власть.

Я думаю, что руководство также от безвыходности разведет руками и поймет – новых профессионалов взять негде, а штрейкбрехеры показали свою беспомощность в ноябре прошлого года. Это просто не оставит им выхода. Помимо прочего, забастовка должна пройти в «домашнем режиме». Это максимально мирный и безопасный метод, следовательно, и самый лучший.

– Многие эксперты отмечают, что уход Лукашенко неизбежен. Как вы думаете, почему?

- Он погряз в своих ошибках, ему не доверяет никто. Ни одна страна не хочет больше иметь дел с террористом, кредиты у России приходится чуть ли не на коленях выпрашивать.

Полное отсутствие легитимности внутри страны и вечные поиски предателей среди госаппарата еще больше расшатывают систему. С политической точки зрения, он уже труп. Ко всему прочему, всем видно его плачевное физическое состояние. Здоровье не купишь, как он покупает своих прикорытников.

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