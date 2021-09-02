Ученые нашли в Пещере летучих мышей следы древней загадочной цивилизации 2.09.2021, 8:02

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Она населяла территории исчезнувшего континента Сахул.

Современные австронезийские народы заселили острова Юго-Восточной Азии около трех с половиной тысяч лет назад. Однако люди жили там и до этого: например, представители тоалеанской культуры, следов которой сохранилось крайне мало. Фактически само существование тоалеанцев как отдельной человеческой популяции было под вопросом. На территории острова Сулавеси, а точнее в южной его части, более века находят орудия труда из камней и костей. Но хорошо сохранившиеся и надежно датированные человеческие останки археологам до недавнего времени не попадались, сообщает naked-science.ru.

Все изменилось в 2015 году, когда в Пещере летучих мышей (Leang Panninge) обнаружили захоронение возрастом более семи тысяч лет. Его раскопки увенчались невиданным успехом: специалисты из Университета Хасануддина в Макасаре нашли могилу с останками женщины. Ее погребли под камнями в позе эмбриона (характерно для доисторических и неолитических племен), возраст усопшей оценили в 17-18 лет.

Среди фрагментов черепа нашли кости внутреннего уха с хорошо сохранившейся ДНК в них. Генетический материал секвенировали и детально проанализировали. Результаты этой работы международный коллектив ученых опубликовал в журнале Nature (текст находится в открытом доступе). Список авторов включает сотрудников Институтов истории человечества и эволюционной антропологии имени Макса Планка (Германия), вышеупомянутого Университета Хасануддина (Индонезия), а также Гриффитского, Австралийского национального (Австралия), Малайзийского научного (Малайзия) и Сеульского национального (Южная Корея) университетов. Кроме того, в научной работе принимали участие специалисты Индонезийского национального исследовательского центра археологии (ARKENAS) и независимые исследователи.

Помимо всего прочего, это первая находка сохранившейся древней ДНК человека в Уоллесии — биогеографическом регионе в Юго-Восточной Азии, между Сундаландом и областью, которая ранее представляла собой континент Сахул. Этот доисторический материк до конца последнего ледникового максимума (18 тысяч лет назад) включал в себя современную Австралию, а также Новую Гвинею и Тасманию (еще ранее — и Антарктиду). А Сундаланд — азиатский континентальный шельф, на котором расположены полуостров Малакка, острова Калимантан, Ява и Суматра. По Уоллессии проходит четкая граница между азиатской и австралийской фаунами.

Найденную женщину окрестили Бурсек (Bessé’, на языке местного народа бугис — «новорожденная принцесса») из-за ее невероятной исторической значимости. В геноме обнаружили уникальные пропорции основных наследственных маркеров. Почти половину ДНК девушка унаследовала от тех же предков, что современные аборигены Австралии, Новой Гвинеи и островов восточной части Тихого океана. В эту долю входят и гены денисовцев — современной неандертальцам разновидности человека.

Ряд особенностей в пропорциях между различными частями генома Бурсек указывают сразу на несколько интересных фактов. Во-первых, молодая женщина, очевидно, принадлежала уникальной популяции людей. На основании места находки почти наверняка ее можно назвать представительницей тоалеанской культуры. Во-вторых, прямые предки умершей 7200 лет назад тоалеанки — результат скрещивания современного человека и денисовцев несколько тысячелетий ранее. Это, скорее всего, означает, что два подвида вида Homo встретились на островах Уоллесии в позднем палеолите.

История расселения современного человека как вида по земному шару долгое время будет покрыта белыми пятнами. Но недавняя находка Бурсек проливает свет как минимум на один из периодов древнейшей истории. Тоалеанцы жили в сравнительно продолжительный промежуток, между восемью и полутора тысячами лет назад. Это был народ охотников-собирателей с довольно развитой культурой и умеющий плавать по морю. Предположительно, тоалеанской культуре были знакомы земледелие и одомашнивание диких животных (в частности — висайской бородавчатой свиньи).

По некоторым версиям, именно тоалеанцы завезли на Австралию одомашненных собак, которые стали предками динго. Но большая часть информации об этой культуре остается фрагментированной и неполной. Обнаружение первых останков тоалеанца побудило Научный совет Австралии инициировать расширенную программу исследований, посвященную этой теме. Возможно, в ближайшем будущем ученым удастся установить, как появилась и пропала загадочная культура, а также каким путем и когда она отделилась от современных людей, заселивших Уоллесию примерно 65 тысяч лет назад.

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