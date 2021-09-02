Нелегалы пытаются прорвать белорусско-польскую границу
- 2.09.2021, 10:18
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Польские пограничники предотвратили 93 попытки незаконного проникновения.
Польские пограничники отчитались о том, как прошел очередной день на польско-белорусской границе. Как и в последний день августа, 1 сентября пограничники предотвратили 93 попытки незаконного проникновения на территорию Польши. Об этом польская пограничная служба сообщает в Twitter.
Были задержаны 17 нелегальных мигрантов, в том числе двое мужчин, которые помогали в незаконном пересечении границы. Один из них — выходец из Грузии, второй — из Азербайджана.