Нелегалы пытаются прорвать белорусско-польскую границу 2.09.2021, 10:18

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Фото: польская пограничная служба

Польские пограничники предотвратили 93 попытки незаконного проникновения.

Польские пограничники отчитались о том, как прошел очередной день на польско-белорусской границе. Как и в последний день августа, 1 сентября пограничники предотвратили 93 попытки незаконного проникновения на территорию Польши. Об этом польская пограничная служба сообщает в Twitter.

Были задержаны 17 нелегальных мигрантов, в том числе двое мужчин, которые помогали в незаконном пересечении границы. Один из них — выходец из Грузии, второй — из Азербайджана.

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