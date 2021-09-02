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Больше всего отдыхающих в аннексированном Крыму раздражают сервис и высокие цены

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  • 2.09.2021, 11:14
  • 2,382
Больше всего отдыхающих в аннексированном Крыму раздражают сервис и высокие цены

Опрос был проведен на полуострове и в регионах России.

Туристы назвали главные раздражающие факторы во время отдыха в Крыму, среди них — отсутствие инфраструктуры и удобств для отдыхающих, завышенные цены и отношение местных жителей к приезжим, написали «Крым.Реалии» со ссылкой на результаты опроса, проведенного российским сервисом SuperJob с 30 июля по 24 августа.

Как следует из исследования, больше всего негатива у отдыхающих в Крыму вызывает отсутствие инфраструктуры, удобств, сервиса для туристов (кафе, душевые, туалеты, безналичная оплата) —33% опрошенных. На втором месте — завышенные цены на услуги, местную продукцию, несоответствие цены и качества (30%).

Также отдыхающих раздражает отношение местных жителей (15%), а 14% раздражают невоспитанные туристы. Среди других раздражающих факторов во время отдыха в Крыму опрошенные туристы назвали грязь и мусор (14%), плохие дороги и отсутствие стабильной мобильной связи (по 4%), проблемы с общественным транспортом (3%).

Ничего не раздражало во время отдыха в Крыму 18% опрошенных.

Опрос был проведен в аннексированном Крыму и в регионах России: Краснодарский край, Дагестан, Калининградская область, Камчатский край, города «Золотого кольца», Алтай, Ставропольский край.

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